Unicef: una persona cada 4 sin acceso a agua potable segura
2100 millones en todo el mundo.
- 1 minuto de lectura'
Hay en el mundo 106 millones de personas que beben agua directamente de fuentes superficiales sin tratar; 3400 millones aún carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento (inodoros) gestionados de forma segura, incluyendo 354 millones que defecan al aire libre; y 1700 millones de personas no tienen suministro de agua (lavabos) en sus hogares, incluyendo 611 millones que no tienen acceso a ningún servicio.
El informe, Progreso en el acceso al agua potable y al saneamiento en el hogar 2000-2024: Enfoque especial en las desigualdades, revela que, a pesar de algunos avances, persisten importantes desigualdades.
Las personas que viven en países de bajos ingresos, contextos frágiles, comunidades rurales, niños y minorías étnicas e indígenas son quienes experimentan las mayores disparidades.
A pesar de los avances logrados en el último decenio, miles de millones de personas en todo el mundo aún carecen de acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento, lo que las expone al riesgo de enfermedades y a una mayor exclusión social, advierte el informe. (ANSA).
Otras noticias de Unicef
- 1
Nuevas medidas: vuelven a subir los encajes bancarios y llegan a niveles inéditos
- 2
Javier Belgeri: el niño de Brigada cola que sufrió adicciones, excesos y ahora vuelve a actuar y sueña con una gran película
- 3
Underground: las claves de un film sobre la desintegración de un país que generó admiración y polémica
- 4
Misterio en San Antonio de Areco: la joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres