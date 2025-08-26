Unicef: una persona cada 4 sin acceso a agua potable segura

Hay en el mundo 106 millones de personas que beben agua directamente de fuentes superficiales sin tratar; 3400 millones aún carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento (inodoros) gestionados de forma segura, incluyendo 354 millones que defecan al aire libre; y 1700 millones de personas no tienen suministro de agua (lavabos) en sus hogares, incluyendo 611 millones que no tienen acceso a ningún servicio.

El informe, Progreso en el acceso al agua potable y al saneamiento en el hogar 2000-2024: Enfoque especial en las desigualdades, revela que, a pesar de algunos avances, persisten importantes desigualdades.

Las personas que viven en países de bajos ingresos, contextos frágiles, comunidades rurales, niños y minorías étnicas e indígenas son quienes experimentan las mayores disparidades.

A pesar de los avances logrados en el último decenio, miles de millones de personas en todo el mundo aún carecen de acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento, lo que las expone al riesgo de enfermedades y a una mayor exclusión social, advierte el informe. (ANSA).