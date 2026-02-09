UniCredit eleva su previsión de beneficios tras registrar un aumento de los ingresos en 2025

Por Valentina Za

MILÁN, 9 feb (Reuters) - El segundo banco más grande de Italia, UniCredit, dijo que su objetivo era elevar los beneficios a 11.000 millones de euros (US$13.000 millones) este año, después de superar las previsiones de los analistas para 2025 con unas ganancias impulsadas por las participaciones en empresas del sector compradas bajo la estrategia de expansión del director ejecutivo Andrea Orcel.

UniCredit, que anteriormente había previsto un beneficio neto de 10.000 millones de euros en 2027, anunció el lunes que su objetivo era alcanzar los 13.000 millones de euros en 2028, con un crecimiento medio "excepcional" del 7% anual entre 2026 y 2028.

Las acciones subían un 4,5% en las primeras operaciones hasta alcanzar su nivel más alto desde finales de 2009, y los analistas de JPMorgan señalaron las optimistas perspectivas de beneficios. UniCredit ha gastado miles de millones de euros de sus reservas de efectivo excedentes para convertirse en el principal accionista del Commerzbank alemán y de Alpha Bank griego, sin llegar a realizar adquisiciones totales. Bajo la dirección de Orcel, un veterano negociador, UniCredit también ha invertido, en ocasiones de forma temporal, en otras instituciones financieras, lo que los analistas de Mediobanca Securities han denominado un "juego de participaciones".

En declaraciones a la cadena de televisión CNBC, Orcel afirmó que la participación del 29,8% de UniCredit en Alpha había dado lugar a una "sólida asociación" que "se mantiene así por ahora".

Mientras que Grecia ha dado la bienvenida a UniCredit, Alemania se ha opuesto a sus ambiciones con Commerzbank y le ha pedido que venda su participación del 26% en el segundo banco del país.

A preguntas sobre fusiones completas, Orcel dijo a la CNBC: "Creemos que, en el momento adecuado, si se dan las condiciones, se producirá(n), de la forma adecuada. Y si no es así, tenemos mucho que hacer por otros medios".

El banco ha visto cómo el precio de sus acciones se multiplicaba por nueve desde que Orcel asumió el cargo en 2021 y ha utilizado los beneficios récord impulsados por el aumento de los tipos de interés para recompensar a los accionistas mediante la recompra de acciones y el pago de dividendos.

UniCredit tiene como objetivo distribuir 30.000 millones de euros a los inversores en los próximos tres años.

