Unidas Podemos enfría el juramento de la Princesa y recalca que no hay necesidad de que sea el día de su 18 cumpleaños

Unidas Podemos no ve ninguna necesidad de que la Princesa de Asturias deba jurar la Constitución el mismo día de su decimoctavo cumpleaños, como sí hizo su padre, el Rey Felipe VI, y recalca que la Constitución sólo dice que debe cumplir ese trámite al alcanzar la mayoría de edad, pero no detalla si ha de ser en la misma fecha o unas semanas después.

El próximo 31 de octubre la Princesa de Asturias cumplirá los 18 años y, conforme a la Constitución, debe prestar juramento ante las Cortes en su condición de heredera al trono. Pero la fecha y organización de ese acto va a depender de las elecciones generales por la posibilidad de que el cumpleaños de Leonor de Borbón se produzca con las Cortes disueltas a la espera de los comicios.

Habitualmente, el presidente del Gobierno decreta la disolución de las Cortes 54 días antes de la fecha de la jornada electoral, pero también existe la opción de dejar agotar el mandato de las Cámaras. Un informe de los letrados del Congreso mostró una posibilidad de compaginar elecciones a finales de 2023 con la celebración del juramento o promesa de la Constitución ante las Cortes Generales en Pleno. Para ello, Pedro Sánchez tendría que dejar que las Cortes se disuelvan automáticamente el 10 de noviembre.

De no producirse la disolución anticipada "el decreto de convocatoria (de las elecciones) debe firmarse el lunes 16 de octubre de 2023, entrando en vigor tras la publicación en el BOE el día siguiente y las elecciones deben celebrarse el domingo 10 de diciembre", reza el informe.

Si se opta por esta fórmula de "convocatoria de elecciones por extinción del mandato de las Cámaras", entre el 16 de octubre y el 10 de noviembre de 2023 las Cortes mantienen todas sus potestades constitucionales. Es decir, en esas semanas las Cortes podrían seguir aprobando leyes y celebrando su actividad ordinaria. Y, por tanto, también podrían acoger la ceremonia de juramento de acatamiento de la Constitución de la heredera el 31 de octubre.

El Gobierno no ha dado pistas de cuáles son sus planes, pero desde Unidas Podemos ya avanzan que no hay ninguna urgencia para organizar esa ceremonia. "Tendrá que cumplir lo que dice la Constitución, que es que tiene que jurar el acatamiento cuando llegue a la mayoría de edad, pero no dice si es antes o después de unas elecciones, si es el mismo día de su cumpleaños o es un año después", sostiene el diputado de IU y portavoz adjunto del grupo confederal, Enrique Santiago.

En declaraciones a Europa Press, el dirigente de la formación de izquierdas asegura que no le preocupa "lo más mínimo" la fecha del juramento de la heredera y de hecho ha reiterado su deseo de que se modificara la Constitución para que la Jefatura del Estado se pudiera votar y no se heredase "como si fuera un jarrón de padres a hijos". "No es un anuncio que nos preocupe mucho", admite.

Europa Press