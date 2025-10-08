Unido.- Detenido en Reino Unido un segundo sospechoso del incendio de la mezquita de Sussex

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía británica ha informado este miércoles de que ha detenido a un segundo sospechoso del incendio registrado durante el fin de semana en una mezquita del condado de Sussex, en el sur de Inglaterra, un ataque que está siendo investigado como un posible delito de odio.

Las fuerzas de seguridad han informado de que han detenido durante las últimas horas a un joven de 25 años presuntamente implicado y que podría haber perpetrado el ataque incendiario "con intención de provocar daños graves".

El edificio, situado en la avenida Phyllis, en Peacehaven, ha sufrido daños estructurales después del incendio, que fue provocado sobre las 22.00 (hora local) del sábado por la noche, si bien nadie resultó herido, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BBC.

El lunes, un hombre de 46 años fue detenido también por su presunta participación en el ataque incendiario, aunque ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de que se lleve a cabo el juicio en su contra.

El inspector de la Policía Mark Cullimore ha pedido a la población entregar "toda la información que pueda ser considerada de interés en el marco del caso".

"Creemos que hay gente de esta comunidad implicada en este temerario ataque", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que la Policía tiene una política de "tolerancia cero con los delitos de odio".