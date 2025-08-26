Unido.- Dimite la directora financiera de BAT

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

British American Tobacco (BAT) ha informado este martes que Soraya Benchikh ha dejado su cargo de directora financiera y su puesto en el consejo de administración con efecto a partir de hoy, aunque estará disponible para apoyar la transición hasta el 31 de diciembre de 2025.

De este modo, la tabacalera ha iniciado un proceso de selección para encontrar un sucesor permanente para el cargo de director financiero y ha designado de manera interina para ejercer el cargo a Javed Iqbal, actual responsable del área digital e información, quien ya se desempeñó como director financiero interino de BAT entre mayo de 2023 y abril de 2024.

"Como indicamos en nuestros resultados recientes, nuestro rendimiento en el primer semestre del año superó ligeramente nuestras expectativas, y estamos firmemente encaminados para cumplir con nuestras previsiones para el año completo", ha comentado Tadeu Marroco, consejero delegado de la compañía.

"Estoy orgullosa de mi papel en el importante progreso desde que me uní a BAT, como se refleja en nuestros resultados recientes", ha afirmado Soraya Benchikh. "Ahora es el momento ideal para dar el salto a mi próxima transformación. Le deseo al equipo de BAT mucho éxito para llevar el negocio al siguiente nivel", ha añadido.

Las acciones de BAT, que comenzaron la sesión con un retroceso del 2,8%, reducían su castigo tras cumplirse la primera hora de negociación a algo más del 1,4%.