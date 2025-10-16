Unido.- El PBI de Reino Unido creció un 0,1% en agosto

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,1% en agosto en comparación con el mes anterior, cuando la actividad retrocedió una décima, mientras que en términos interanuales el crecimiento fue del 1,3%, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En el octavo mes de 2025, el sector servicios se estancó, al tiempo que el sector manufacturero creció un 0,4% y el de la construcción retrocedió un 0,3%.

De tal manera, se estima que el PIB real creció un 0,3% en el trimestre finalizado en agosto de 2025, en comparación con el trimestre finalizado en mayo.

Entre junio y agosto, se registró un aumento del 0,4% en el sector servicios, mientras que la construcción creció un 0,3% y la producción disminuyó un 0,3%.

Asimismo, se estima que el PIB creció un 1,5% en el trimestre finalizado en agosto de 2025, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.