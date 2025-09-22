Unido.- Una ONG británica aparta de su patronato a la duquesa de York por un mensaje a Jeffrey Epstein

LA NACION

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ONG británica Julia's House, que ayuda a familias con niños enfermos, ha expulsado de su patronato a la duquesa de York, Sarah Ferguson, después de que saliese a la luz un correo electrónico en la que la exmujer del príncipe Andrés se refería al magnate Jeffrey Epstein como "amigo".

El mensaje se remonta al año 2011, después de que la duquesa supuestamente hubiese roto relaciones con el empresario, acusado de tráfico de menores. En privado, se disculpaba por dejarle de lado en público: "Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia".

Pese a que un portavoz de Ferguson ha alegado que, con este correo, sólo pretendía evitar una potencial denuncia por difamación, la polémica ha llevado a Julia's House a romper lazos. La organización entiende que "sería inapropiado" que la duquesa siguiese como patrona, según un portavoz citado por la BBC y que agradece el apoyo durante estos años.

El príncipe Andrés ya quedó apartado de la Casa Real británica a raíz de sus relaciones directas con Epstein y accedió a pagar a una de las víctimas de la trama a cambio de zanjar un proceso judicial.

