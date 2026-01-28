Unilever vende su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador a Alicorp

28 ene (Reuters) - Unilever anunció el miércoles que acordó la venta de su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador a la empresa peruana Alicorp, como parte de una reorganización de su portafolio en la región.

La compañía no divulgó los términos financieros de la operación. El acuerdo ya fue firmado y está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales, señaló.

La transacción incluye un portafolio de marcas locales en ambos países, entre las que se encuentran Fab, 3D, Aromatel y Deja, productos ampliamente posicionados en los mercados de detergentes y cuidado del hogar. (Escrito por Javier Leira)