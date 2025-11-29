Unión Africana suspende a Guinea-Bisáu tras golpe militar

DAKAR, Senegal (AP) — La Unión Africana (UA) suspendió a Guinea-Bisáu tras un golpe militar, subrayando que no tolerará cambios inconstitucionales.

En una resolución adoptada por el Consejo de Paz y Seguridad de la UA el viernes, la organización reiteró que tiene "tolerancia cero ante cambios inconstitucionales de gobierno" y procedió a "suspender inmediatamente a la República de Guinea-Bisáu de participar en todas las actividades de la Unión, sus órganos e instituciones, hasta que se restablezca el orden constitucional en el país".

Guinea-Bisáu, uno de los países más pobres del mundo, ha estado plagado de golpes de Estado y intentos de golpe desde su independencia de Portugal hace más de 50 años, incluyendo un intento de golpe en octubre. El país de 2,2 millones de habitantes es conocido como un centro de tráfico de drogas entre América Latina y Europa, una tendencia que, según los expertos, ha avivado sus crisis políticas.

El bloque regional de África Occidental, conocido como ECOWAS, suspendió el jueves a Guinea-Bisáu de sus órganos de toma de decisiones hasta que se restablezca el orden constitucional.

La toma militar del miércoles se produjo después de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo. El presidente en funciones, Umaro Sissoco Embaló, y el candidato de la oposición, Fernando Dias, reclamaron cada uno la victoria.

Embaló llegó a la vecina Senegal el jueves en un vuelo fletado por el gobierno senegalés.

Tras el golpe, el alto mando militar de la nación de África Occidental nombró jefe del gobierno militar al general Horta Inta-a, exjefe del Estado Mayor del ejército, quien supervisará un período de transición de un año, según un comunicado transmitido por la televisión estatal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.