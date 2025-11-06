Unión Berlín-Bayern, ¿a la décima irá la vencida?

¿Quién pondrá el cascabel al gato en la Bundesliga? Intratable en este inicio de temporada, el Bayern de Múnich cuenta por victorias las nueve fechas disputadas del campeonato alemán, antes de visitar al Unión Berlín el sábado.

Con 33 goles a favor y sólo 4 en contra, los números del gigante bávaro, que comanda la tabla con 27 puntos -cinco más que el Leipzig (2º)- hacen mella en la moral de sus rivales, entre los que comienza a cundir el desánimo antes de enfrentarse a los hombres de Vincent Kompany.

Porque el conjunto muniqués suma este curso 16 victorias en otros tantos partidos entre todas las competiciones, con 56 goles marcados.

Una máquina perfectamente engrasada que viene de conquistar el Parque de los Príncipes derrotando 2-1 al PSG, vigente campeón de Europa. Y eso que el Bayern jugó toda la segunda parte con un hombre menos por la expulsión del extremo colombiano Luis Díaz.

Pero romper esa racha y pasar a la historia puede servir de aliciente también para los rivales del equipo dirigido por Kompany, comenzando por el Unión Berlín, situado en la zona media de la tabla.

También en una gran racha de ocho partidos ligueros sin perder (7 victorias y un empate), el Leipzig visita el sábado al Hoffenheim, horas antes del derbi de Renania Colonia-Borussia Mönchengladbach.

También el sábado, el Borussia Dortmund (3º) tratará de dejar atrás la derrota en Champions ante el Manchester City (4-1) llevándose los tres puntos de Hamburgo.

-- Resultados de la 10ª jornada de la liga alemana de fútbol:

- Viernes:

(19h30 GMT) Werder Bremen - Wolfsburgo

- Sábado:

(14h30 GMT) Unión Berlín - Bayern Múnich

Hoffenheim - RB Leipzig

Hamburgo - Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen - Heidenheim

(17h30 GMT) B. Mönchengladbach - Colonia

- Domingo:

(14h30 GMT) Friburgo - St Pauli

(16h30 GMT) Stuttgart - Augsburgo

(18h30 GMT) Eintracht Fráncfort - Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 27 9 9 0 0 33 4 29

2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9

3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9

4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4

5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4

6. Hoffenheim 16 9 5 1 3 18 15 3

7. Colonia 14 9 4 2 3 16 12 4

8. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3

9. Werder Bremen 12 9 3 3 3 13 17 -4

10. Unión Berlín 11 9 3 2 4 11 15 -4

11. Friburgo 10 9 2 4 3 11 13 -2

12. Wolfsburgo 8 9 2 2 5 11 16 -5

13. Hamburgo 8 9 2 2 5 8 15 -7

14. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9

15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10

16. B. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8

17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7

18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9

bds/iga/pm