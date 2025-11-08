Union Berlin empata 2-2 y pone fin a la racha de 16 victorias de Bayern Múnich

BERLÍN (AP) — Bayern Múnich finalmente perdió un partido.

El defensor neerlandés Danilho Doekhi anotó dos veces para el Union Berlín, manteniendo al poderoso equipo bávaro en un empate 2-2 el sábado en la Bundesliga, poniendo fin a la racha récord de 16 victorias consecutivas de Bayern en todas las competiciones al inicio de la temporada.

Podría haber sido peor para el Bayern, pero Harry Kane anotó en el tiempo de descuento para evitar una derrota.

El resultado significó que el Bayern se quedó a un partido de igualar su récord de la Bundesliga de diez victorias consecutivas al inicio de la liga desde 2015.

Kompany hizo solo un cambio en el equipo que derrotó al campeón europeo Paris Saint-Germain 2-1 en la Liga de Campeones el miércoles, con Leon Goretzka comenzando en lugar de Aleksandar Pavlović.

Ilyas Ansah pensó que había abierto el marcador para el Union en su cumpleaños 21, pero el gol fue anulado tras una revisión del VAR por fuera de juego.

El Union continuó dominando y merecidamente se adelantó en el minuto 27 cuando Janik Haberer sorprendió a la defensa del Bayern con un córner bajo y Doekhi envió el balón más allá de Manuel Neuer.

Pero Luis Díaz igualó en el minuto 38 después de deslizarse y girar para mantener el balón en juego y luego avanzar más allá de Haberer antes de disparar más allá de Frederik Rönnow desde un ángulo aparentemente imposible.

El Union se mantuvo competitivo después del descanso, frustrando a las estrellas del Bayern antes de que Doekhi anotara para el equipo local en el minuto 83.

Kane se redimió con el gol del empate en el tercer minuto del tiempo de descuento.

Dortmund empata

Ransford-Yeboah Königsdörffer anotó en el séptimo minuto del tiempo de descuento para que el Hamburger SV mantuviera el empate a 1-1 ante el Borussia Dortmund.

Carney Chukwuemeka anotó a mitad del segundo tiempo para el Dortmund, que había tenido dificultades contra el equipo recién ascendido.

Hoffenheim derrotó al Leipzig 3-1, y el Bayer Leverkusen goleó 6-0 al Heidenheim con cinco de esos goles en la primera mitad.

El Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Colonia para el derbi del Rin más tarde.

___

