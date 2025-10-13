Unión Católica de Periodistas de España convoca la XVII Edición del Premio Lolo de Periodismo Joven

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) ha convocado la XVII Edición del Premio Lolo de Periodismo Joven que busca reconocer "el compromiso inquebrantable de periodistas jóvenes con los valores cristianos en el ejercicio de su profesión".

El galardón lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, conocido como 'Lolo', un periodista y escritor jienense que fue el primer periodista laico beatificado.

Postrado en una silla de ruedas durante 25 años y ciego durante los últimos 9 años a causa de una larga enfermedad, 'Lolo' continuó con la tarea de escribir, publicar, hacer radio y difundir la doctrina de la Iglesia.

"Lolo fue, ante todo, un comunicador de alegría, un ejemplo de 'periodista que quiso ser santo'. Es este espíritu de superación, verdad y alegría el que UCIPE desea seguir impulsando entre los profesionales de hoy", ha subrayado la UCIPE en un comunicado.

En concreto, la convocatoria de este año se dirige a aquellos profesionales que, "en un mundo de comunicación vertiginosa, demuestran a través de su CV que ejercen con un compromiso real, defendiendo y amplificando la verdad del Evangelio en su labor diaria".

Según la UCIPE, "cada vez son más los retos" a los que el periodista ha de enfrentarse "para poder ejercer siendo faro de esperanza en un entorno donde la digitalización, la desinformación y un mal uso de las herramientas como la IA, dificultan la realización de sus funciones".

Por tercer año consecutivo, las candidaturas son libres y abiertas.

En cuanto a los requisitos, podrán presentarse periodistas, informadores o comunicadores españoles jóvenes, hasta 35 años, que trabajen en cualquier medio de comunicación español o extranjero, o en cualquier entidad, organización o empresa dedicada a la comunicación.

También pueden presentarse periodistas extranjeros que trabajen en una empresa o medio español.

Los profesionales pueden presentar su candidatura directamente y, además, medios, entidades, organizaciones o compañeros de profesión, pueden presentar la candidatura de otro periodista.

Las candidaturas podrán presentarse desde este lunes hasta el 15 de noviembre de 2025.

La Junta Directiva estudiará las candidaturas presentadas y anunciará al ganador o ganadora del distintivo entre mediados y finales de noviembre.

El XVII Premio Lolo de Periodismo Joven se entregará coincidiendo con la semana en la que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.