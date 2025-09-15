LA NACION

Unión Ciclista Internacional "lamenta" el apoyo del Gobierno español a manifestaciones propalestinas

La Unión Ciclista Internacional (UCI) afirmó este lunes que "lamenta" el apoyo del gobierno español

Unión Ciclista Internacional "lamenta" el apoyo del Gobierno español a manifestaciones propalestinas
La Unión Ciclista Internacional (UCI) afirmó este lunes que "lamenta" el apoyo del gobierno español a los manifestantes propalestinos durante la Vuelta a España, que, según la instancia, "pone en tela de juicio la capacidad" del país "para acoger grandes eventos deportivos internacionales".

"Lamentamos asimismo que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo, y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes", indicó el órgano rector del ciclismo en un comunicado publicado un día después del caótico final de la Vuelta en Madrid.

