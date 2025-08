Unión de Actores celebra la obligatoriedad del coordinador de intimidad en rodajes: "No dependerá de la buena voluntad"

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El responsable institucional de la Unión de Actores y Actrices, Ignacio Martín, ha valorado positivamente el Real Decreto presentado este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Cultura, que obliga a incluir la figura del coordinador de intimidad en el sector artístico. "En España, en la práctica muchas producciones ya la habían incluido. Ahora nos situamos entre los primeros en regularla de manera tan clara. Eso también es un ejemplo de la industria española, que nuestro audiovisual está entre los primeros de Europa y del mundo, también en cuanto a Derechos. Es una buena noticia en general, porque nos sitúa al mismo nivel que los más desarrollados a nivel industrial también en esto", ha celebrado Martín en declaraciones a Europa Press. Los ministros de ambos Ministerios, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, presentaban esta norma el pasado lunes, explicando que se trata de uno de los avances del Estatuto del Artista, una norma que entra en consulta pública en un plazo de 30 días. La incorporación de la figura de la coordinación de la intimidad permitirá que una persona esté presente en la preparación y en el rodaje de cualquier escena íntima, algo que "va a proteger los límites y el consentimiento", tal y como expresaba Díaz. "Esto va a ser obligatorio por ley, no va a depender de la buena voluntad de nadie. Durante muchos años, las actrices han tenido que grabar escenas sexuales sin que nadie garantizara su consentimiento y a veces en condiciones muy inadecuadas en rodajes con presión y ahora por fin llega esta figura", destacaba la ministra. En ese sentido, Martín ha asegurado que la protección de los actores y actrices en un momento "tan vulnerable" es un tema "importante", aunque ha señalado que la medida "no es suficiente por sí sola" y debe ir acompañada de otras acciones. "No sólo se soluciona con la figura de la coordinación de intimidad, sino también con otra serie de medidas que tendremos que negociar en los convenios y que tienen que adaptarse a la intermitencia del sector. Por ejemplo, que los actores y actrices conozcan cuándo se van a rodar estas escenas, qué se va a rodar exactamente, que no pueda haber cambios de última hora, que se respeten los límites establecidos en contrato... El decreto también nos habilita a negociarlo", ha manifestado. Respecto a la implementación de esta figura, ha reconocido que Estados Unidos ya tiene un modelo muy asentado porque está "muy vehiculado" por el sindicato, lo que hace que la figura del coordinador sea "fácil de implementar". Aun así, Martín ha reconocido que en algunas producciones españolas ya se contaba con estos profesionales, si bien la regulación de su trabajo va a permitir que se valore más "positivamente" a estos coordinadores. Sobre la implementación práctica, ha explicado que el Ministerio dará un plazo a las productoras. "Entendemos que es un plazo para que negociemos bien cuándo tiene que ser más obligatoria", ha señalado. Además, se ha mostrado optimista sobre la recepción de la medida por parte de las empresas. "Hay voluntad de acuerdo, hay voluntad de regular", ha manifestado.