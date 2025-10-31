Unión de Uniones reprocha la lentitud de OMC en autorizar a UE a tomar represalias con EEUU por aceituna negra

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) - Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reprochado la "lentitud" de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que acaba de dar su visto bueno a que la Unión Europea (UE) pueda tomar represalias contra Estados Unidos por los aranceles que recaen sobre la aceituna negra ocho años después, según informa en un comunicado. En concreto, la organización agraria ha recordado que la imposición de aranceles a la aceituna negra por parte de la Administración estadounidense se hizo en la anterior legislatura de Donald Trump por lo que ha pasado tiempo suficiente como para que los productores se hayan reinventado y/o hayan abandonado su actividad. En este sentido, Unión de Uniones ha señalado que Estados Unidos era el máximo destinatario de este mercado y la imposición de estos aranceles supuso un "golpe muy fuerte" para los aceituneros que vieron cómo se reducían sus salidas. Según datos del Ministerio de Agricultura, las pérdidas acumuladas del sector superan los 260 millones de euros, una cifra bastante elevada, de la que alrededor del 35% podría corresponder perfectamente al sector primario. "Entendemos que las cosas van despacio, pero a veces parece que nos quieren tomar el pelo. Esperamos que ahora que la pelota está en el tejado de la UE, Planas ejerza la presión suficiente para que esto no se olvide, porque ya vemos que Trump hace y deshace a su gusto y a la velocidad que quiere", ha indicado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.