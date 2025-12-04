Unión Europea alcanza acuerdo para desarrollar cultivos con técnicas genómicas

Legisladores europeos y los países miembros de la Unión Europea anunciaron el miércoles que alcanzaron un acuerdo para el desarrollo de plantas mediante las nuevas técnicas genómicas (NGT) en la agricultura del continente.

Las plantas NGT son creadas cuando una pequeña parte de su ADN es agregada, removida o alterada, a diferencia de las antiguas técnicas de organismos genéticamente modificados, que consisten en introducir material genético de una planta en otra para crear un híbrido.

Los grandes sindicatos agrícolas apoyan la nueva técnica para desarrollar nuevas variedades más resistentes al cambio climático y menos dependientes de fertilizantes y pesticidas.

"El Consejo (Europeo) alcanzó un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo sobre una serie de reglas que establecen el marco legal para las nuevas técnicas genómicas", indicaron ambas entidades en un comunicado.

"La regulación apunta a mejorar la competitividad del sector agroalimentario y asegurar condiciones equitativas para los operadores europeos, al tiempo que refuerza la seguridad alimentaria y reduce la dependencia externa", agregaron.

"La regulación asegura una protección robusta para la salud humana y animal, así como para el medio ambiente, al tiempo que contribuye con las metas de sustentabilidad de la UE", indicaron.

La eurodiputada derechista sueca Jessica Polfjard, relatora del texto, celebró la aprobación como un "gran avance".

"Esta tecnología permitirá cultivar plantas resistentes al cambio climático y obtener rendimientos más elevados en superficies más reducidas", aseguró.

