Union Pacific reporta aumento de 7% en ganancias mientras CEO defiende fusión con Norfolk Southern

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — Union Pacific reportó un crecimiento del 7% en sus ganancias del tercer trimestre el jueves, mientras su CEO continúa defendiendo los beneficios potenciales de adquirir a uno de los rivales de la compañía ferroviaria.

La compañía ferroviaria con sede en Omaha, Nebraska, informó que ganó US$1790 millones, o US$3,01 por acción, en el trimestre. Esto representa un aumento respecto a los US$1670 millones, o US$2,75 por acción, del año anterior. Y sin los US$41 millones en costos de fusión, la compañía habría ganado US$3,08 por acción, pero cualquiera de las cifras habría superado las estimaciones de Wall Street de US$2,97 por acción.

Union Pacific quiere comprar Norfolk Southern en un acuerdo de US$85.000 millones que crearía el primer ferrocarril transcontinental. Ese acuerdo enfrenta una revisión prolongada por parte de la Junta de Transporte de Superficie antes de que las compañías puedan fusionar la vasta red de Union Pacific en el oeste con la operación de Norfolk Southern en el este de Estados Unidos. Norfolk Southern reportará sus ganancias el jueves por la tarde.

El CEO de Union Pacific, Jim Vena, escribió una carta a los empleados reiterando que cree que la fusión es excelente para Estados Unidos porque permitiría a la compañía ferroviaria entregar bienes más rápidamente y ayudaría a las empresas que dependen de sus entregas de materias primas y productos terminados.

Vena expresó que otros ferrocarriles que se han opuesto a la fusión, como BNSF, tienden a mirar los problemas que siguieron a las fusiones pasadas en la década de 1990, mientras él está buscando la mejor manera de competir contra los camiones y responder a los avances en tecnología. La fusión ha obtenido el apoyo del sindicato ferroviario más grande y de varios transportistas, pero otras compañías, particularmente los productores químicos, han manifestado que creen que el acuerdo perjudicará la competencia y llevará a tarifas más altas.

“Aunque Union Pacific tiene buenas oportunidades para crecer, la industria ferroviaria se verá desafiada por la tecnología en las industrias de camiones y envíos", escribió Vena. "Union Pacific continúa invirtiendo en tecnología, pero si realmente queremos competir y hacer crecer el negocio, debemos tener una red que esté configurada para proporcionar un servicio sin interrupciones a un precio rentable, posicionando a los fabricantes para ganar en el mercado”.

BNSF envió una carta a sus clientes el mes pasado instándolos a expresar sus preocupaciones sobre la fusión a la STB porque esa compañía ferroviaria, que es propiedad de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, cree que la combinación perjudicaría la competencia en la industria.

BNSF ha dicho que cree que los ferrocarriles pueden servir mejor a sus clientes cooperando en lugar de emprender fusiones costosas y complicadas.

Las compañías ferroviarias CPKC y Canadian National también se han manifestado a favor de más acuerdos de cooperación en lugar de fusiones, pero el presidente Donald Trump ha dicho que el acuerdo le parece bien.

Union Pacific indicó que sigue en camino de entregar ganancias este año en línea con su objetivo de tener un crecimiento de entre un dígito y dos dígitos bajos.

Este trimestre la compañía ferroviaria logró un crecimiento del 3% en los ingresos principalmente a través de tarifas más altas, aunque el número de vagones que entregó se mantuvo esencialmente estable.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.