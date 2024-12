Uniphore adquiere ActionIQ e Infoworks para ofrecer la primera nube de IA sin datos del sector

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--dic. 5, 2024--

Uniphore, líder mundial en IA empresarial, anunció hoy la adquisición de dos centrales de datos líderes en el sector, ActionIQ e Infoworks, lo que amplía significativamente su oferta basada en IA. Estas adquisiciones estratégicas amplían la plataforma integral de IA empresarial de Uniphore y ofrecerán la primera nube de IA con Zero Data AI Cloud.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241205297871/es/

Uniphore os acquiring two industry-leading data powerhouses, ActionIQ and Infoworks, which significantly expands its AI-powered offerings. These strategic acquisitions extend Uniphore’s comprehensive end-to-end Enterprise AI platform and will deliver the industry’s first Zero Data AI Cloud. (Graphic: Business Wire)

Zero Data AI Cloud permite a las empresas superar los mayores obstáculos para la adopción de la IA: el acceso a los datos, la precisión, la flexibilidad y la soberanía de los datos. Elimina los cuellos de botella de los datos y ofrece potentes capacidades de IA al tiempo que preserva el panorama de datos existente de los clientes y evita complejos desafíos de integración. Zero Data AI Cloud de Uniphore se basa en una arquitectura independiente de la infraestructura que crea un tejido de datos sin fisuras en cualquier plataforma de datos, aplicación empresarial o entorno en la nube.

Al unir a Uniphore, ActionIQ e Infoworks, los clientes empresariales tendrán acceso a un conjunto completo de capacidades de IA que permite a las organizaciones ir más allá de las pruebas de concepto de IA y pasar a la implementación a gran escala, acelerando su transformación digital.

Además de sus soluciones de datos de clientes líderes del sector, ActionIQ aporta su Composable Zero-copy Data Platform, que permite a las empresas conectar todos los datos, desde cualquier lugar, y prepararlos para la IA sin necesidad de largos proyectos de integración o ETL. Infoworks aporta su Enterprise Data Platform, que incluye agentes de datos inteligentes de IA que pueden descubrir, identificar, organizar, catalogar y limpiar datos empresariales con poca supervisión humana.

Su experiencia combinada y su tecnología innovadora permiten a las empresas aprovechar todos sus datos para iniciativas de IA sin necesidad de moverlos, transformarlos o copiarlos, y acelerarán el tiempo para lograr resultados a semanas, no años, todo ello manteniendo altos estándares de gobernanza y seguridad.

"Este es un momento decisivo para la IA empresarial", afirmó Umesh Sachdev, CEO y cofundador de Uniphore. "Con las adquisiciones de ActionIQ e Infoworks, Uniphore está habilitando una nube de IA Zero Data para las empresas más grandes del mundo, equipándolas con las herramientas para acelerar los despliegues de IA e impulsar resultados empresariales medibles".

Tasso Argyros, CEO y cofundador de ActionIQ, dijo: "En ActionIQ nos centramos mucho en los datos y ayudamos a crear y ahora lideramos la categoría masiva de Plataformas de Datos de Clientes, ayudando a docenas de empresas F1000 a transformar su Experiencia de Cliente. Creo que el futuro de las CDP es la IA y los agentes de CX. Reunir las capacidades de IA líderes en la industria de Uniphore y las capacidades de datos y CX de ActionIQ nos permitirá continuar liderando el mercado y ofrecer soluciones de clase mundial al mundo".

"Los datos han sido durante mucho tiempo un reto para las empresas a la hora de modernizar sus operaciones y adoptar innovaciones de IA", dijo Amar Arsikere, fundador de Infoworks. "En Infoworks, estamos redefiniendo la ingeniería de datos con una automatización innovadora que gestiona a la perfección todas las tareas de datos para cualquier tipo de datos. Al unir fuerzas con Uniphore, ahora ofrecemos una solución integral de Datos + IA que acelera el desarrollo de aplicaciones de IA empresarial y empodera a las organizaciones para desbloquear todo su potencial".

Impulsar la transformación empresarial con una nube de IA sin datos

Uniphore es pionera en un enfoque revolucionario que aprovecha una arquitectura de IA multicapa compuesta por una capa de datos componible, una capa de conocimientos, una capa de modelos y una capa de agentes. Dentro de cada capa, Uniphore cuenta con soluciones ricas en funciones, con inversiones continuas previstas en cada área.

Capa de datos componible

Las organizaciones pueden aprovechar al instante sus datos empresariales sin migraciones ni copias complejas. Las empresas pueden mantener un control total de sus activos de datos en todas las operaciones globales. Reduce el tiempo de despliegue de IA de meses a semanas.

Capa de conocimiento

Los datos de la empresa se transforman en un lago de conocimiento preparado para la IA. Garantiza que los resultados de la IA se basen en la realidad empresarial de una organización sin alucinaciones. Esto permite a las organizaciones aprovechar y proteger plenamente sus conocimientos y experiencia institucionales.

Capa de modelo

Todas las funciones de esta capa ofrecen a las empresas innumerables opciones para elegir fácilmente los modelos básicos pertinentes o trabajar con varios modelos para satisfacer sus necesidades empresariales. Dentro de la capa de modelos también existen herramientas para crear fácilmente modelos de lenguaje reducido específicos para el sector y la empresa.

Capa agéntica

Aquí es donde se acelera la transformación digital con agentes de IA listos para implementar en funciones básicas como atención al cliente, marketing, RRHH, ventas, etc. Además, esta capa permite al usuario funcional y al desarrollador ciudadano crear y gestionar agentes de IA inteligentes y personalizados para necesidades empresariales específicas y la automatización del flujo de trabajo.

Con este enfoque único de 4 capas, los clientes ahora pueden aprovechar plenamente el conjunto de capacidades de IA de extremo a extremo de Uniphore a través de una arquitectura abierta, al tiempo que garantizan la soberanía de los datos y la escalabilidad de nivel empresarial. Las organizaciones mantienen un control total mientras despliegan soluciones de IA a cualquier escala, desde soluciones a nivel de departamento hasta sofisticadas operaciones globales.

IA empresarial que ofrece resultados

Las grandes empresas buscan cada vez más soluciones que les permitan ser más ágiles, reactivas y basadas en datos en su toma de decisiones. Con la adquisición de ActionIQ e Infoworks, Uniphore es la única empresa de IA empresarial con Zero Data AI Cloud que tiene lo siguiente:

Tiempo acelerado hasta la obtención de valor

Ahora, los clientes pueden implementar soluciones de IA en toda la empresa en cuestión de semanas, al permitir un acceso a los datos sin fisuras. Gracias a la compatibilidad con implementaciones en múltiples nubes y nubes privadas virtuales, se satisfacen las necesidades de las empresas en materia de acceso flexible y seguro a los datos. Además, Uniphore ofrece a las empresas una pila de IA de extremo a extremo con aplicaciones preconstruidas para servicio al cliente, ventas, RRHH, marketing y más, así como las capacidades para crear sus propios agentes inteligentes.

Rendimiento superior de la IA

Ahora es posible alcanzar una gran precisión gracias a modelos sectoriales y empresariales perfeccionados que acceden a los conocimientos de una empresa en cualquier formato de datos. La solución Uniphore también ofrece resultados coherentes alineados con el contexto empresarial de cualquier compañía, más allá de lo que proporcionan las soluciones RAG tradicionales. Gracias a la arquitectura abierta y las capacidades de orquestación de Uniphore, las empresas pueden aprovechar sus mejores soluciones existentes, en función de las necesidades empresariales, para dar soporte a múltiples modelos.

Libertad de datos en la empresa

Zero Data AI Cloud de Uniphore permite el uso de datos multimodales en cualquier plataforma, arquitectura o aplicación. Ya no es necesario interrumpir los sistemas y flujos de trabajo existentes, y no hay dependencia de ningún proveedor. Esto proporciona a los clientes un control total sobre la información y los conocimientos empresariales confidenciales.

Este movimiento estratégico de Uniphore consolida su posición de liderazgo como innovador de IA empresarial. Uniphore continuará ofreciendo soluciones líderes en el sector, incluida la ampliación de la solución CDP componible ActionIQ para capitalizar la oportunidad de mercado CDP multimillonaria y continuará mejorando su cartera establecida de soluciones que actualmente se utilizan en algunas de las mayores corporaciones del mundo. La solución ActionIQ figura actualmente como líder en el informe competitivo Forrester Wave sobre plataformas de datos de clientes.

Para obtener información adicional sobre estas adquisiciones, consulte nuestra página de información, que tiene una hoja informativa sobre ActionIQ y una hoja informativa sobre Infoworks. Tidal Partners LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Uniphore en la transacción.

Acerca de Uniphore

Uniphore es una empresa B2B líder en IA nativa con décadas de éxito probado. Diseñada para la escalabilidad y adaptada a las necesidades empresariales, impulsamos la transformación de la IA que ofrece un impacto empresarial real en múltiples sectores y en los mayores despliegues globales. Nuestra nube Zero Data AI Cloud se basa en una plataforma multimodal de IA y datos y se encuentra en el centro de esta transformación, permitiendo a las empresas implementar rápidamente la IA en toda la empresa. Con nuestra Zero-Data AI Cloud, las organizaciones pueden aprovechar sus datos y crear modelos de IA escalables y específicos de cada dominio para democratizar el conocimiento empresarial, al tiempo que garantizan la seguridad, la soberanía y la rápida entrega de valor. En la actualidad, la tecnología de Uniphore capacita a más de 750.000 usuarios finales en 1600 empresas de 20 países. Descubra las capacidades inigualables de Uniphore, porque no hay IA como ella™.

Para obtener más información sobre las soluciones de Uniphore, visite [ www.uniphore.com ]

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241205297871/es/

Contacto con los mediosUniphore@aircoverpr.com

KEYWORD: CALIFORNIA UNITED STATES NORTH AMERICA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY OTHER TECHNOLOGY BUSINESS PROFESSIONAL SERVICES SOFTWARE DATA ANALYTICS DATA MANAGEMENT OTHER PROFESSIONAL SERVICES ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOURCE: Uniphore

Copyright Business Wire 2024.

PUB: 12/05/2024 05:42 PM/DISC: 12/05/2024 05:42 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20241205297871/es