United derrota a Sunderland y Amorim vuelve a respirar

El Manchester United volvió a la victoria en la Premier League contra el Sunderland (2-0), este sábado en Old Trafford, una semana después de una derrota 2-1 ante Brentford que había puesto toda la presión sobre el entrenador portugués Ruben Amorim.

En casa, los Red Devils tomaron rápidamente la delantera gracias a Mason Mount (minuto 8) y Benjamin Sesko (31), autor de su segundo gol en dos partidos.

Gestionaron su ventaja en el segundo tiempo y ofrecieron una primera aparición sin sobresaltos para el portero belga Senne Lammens, llegado este curso del Royal Antwerp y preferido este sábado por Amorim a Altay Bayindir.

Esta tercera victoria en siete partidos de la Premier League (además de un empate y tres derrotas) coloca al Manchester United en el octavo lugar a la espera de los otros partidos del fin de semana.

Después de la pausa internacional, Amorim y sus jugadores afrontarán una serie complicada con duelos ante Liverpool, Brighton, Nottingham Forest y Tottenham.

Es solo la segunda derrota en el campeonato para el recién ascendido Sunderland, sorpresa de la Premier League y sexto en la clasificación.

