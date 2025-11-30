UnitedHealth acuerda vender su negocio sudamericano a Patria por US$1.000 millones: fuentes

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 30 nov (Reuters) - UnitedHealth Group acordó vender su último negocio sudamericano, Banmedica, al grupo brasileño de capital riesgo Patria Investments por US$1.000 millones, dijeron el domingo dos fuentes conocedoras del asunto.

El acuerdo final se firmó el sábado y se espera un anuncio el lunes, añadieron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

UnitedHealth ha estado tratando de salir de América Latina desde 2022 y había vendido previamente sus negocios en Brasil y Perú.

La venta de Banmedica, que actualmente opera en Colombia y Chile, ha estado en discusión durante casi un año.

Patria y UnitedHealth no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios el domingo. Banmedica tenía 1,7 millones de afiliados a planes de seguro de salud, siete hospitales y 47 centros médicos hasta junio, tras su desinversión en Perú.

La salida de la región reduce una distracción más de los esfuerzos de cambio dirigidos por el CEO Stephen Hemsley. UnitedHealth elevó su previsión de beneficios anuales en octubre y dijo que apunta a una vuelta al crecimiento en 2026 que debería acelerarse en 2027.

Hemsley regresó como CEO en mayo después de dirigir la compañía de 2006 a 2017 y ha estado trabajando para recuperar la confianza de los inversores y consumidores después de un período difícil para UnitedHealth que incluyó el asesinato de un alto ejecutivo, un aumento inesperado en los costos médicos y una investigación federal.

Fue contratado como parte de una reorganización de la gestión después de que la empresa obtuviera en abril su primera pérdida de beneficios en más de una década.

UnitedHealth registró el año pasado una pérdida de US$8.300 millones por la venta de sus operaciones en Sudamérica, US$7.100 millones por la salida de Brasil y US$1.200 millones por Banmedica.