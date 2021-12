Universal Beauty Group expande su capital al desarrollo financiero

Saint-rémy-de-provence, francia--(business wire)--dic. 9, 2021--

La empresa de cosméticos naturales francesa, conocida por su marca Végétalement Provence, anuncia un aumento de capital de 6 millones de euros aportado por un grupo de inversores que lidera Connect Pro, un fondo de inversión con sede en Marsella.

Nuevos accionistas

La llegada de nuevos inversores para el desarrollo de Végétalement Provence está liderada por Connect Pro junto con los fondos de capitales privados BNP Paribas Développement y Etoile Capital, cuya pertenencia a grupos de banca líderes garantizará la sostenibilidad de la iniciativa. La concreción del financiamiento estará a cargo del fondo Région Sud Investissement.

«Nos sedujo el compromiso y la proximidad geográfica de Connect Pro y sus coinversores, con el objetivo de ayudar a que las empresas de nuestra región puedan crecer tanto en Francia como internacionalmente».

Vincent Faraco, cofundador de Universal Beauty Group

Luego de la transacción, los fundadores, Vincent Faraco y Jean-Marc Delabre, continuarán siendo accionistas de referencia y liderando el grupo.

«Estamos muy orgullosos de invertir en Universal Beauty Group, en lo que representará la primera inversión de nuestro fondo Sud Rebound tras su lanzamiento en junio de este año. Este emprendimiento, situado en el corazón del ecosistema económico local, está completamente alineado con nuestra estrategia de apoyar el desarrollo de negocios clave en nuestra región».

Franck Paoli, presidente y fundador de Connect Pro

Socios en crecimiento

La entrada de los inversores al capital de la empresa permitirá que el negocio acelere su desarrollo en un sector de belleza natural de rápida expansión. Se espera que el mercado exhiba un crecimiento anual entre el 6 y el 9 por ciento durante el periodo 2021-2027.

Esta transacción llega después de la primera inversión en el capital de la empresa, a cargo del fondo de capitales privados Audacia en 2017. Ese apoyo había posibilitado duplicar la cantidad de referencias de productos y abrir tres salones conceptuales de marca propia, además de veintiún salones conceptuales independientes bajo la marca Végétalement Provence, incluido el de más reciente inauguración el pasado octubre en Lyon.

Végétalement Provence, una marca comprometida con la belleza

En 2008, Universal Beauty Group comenzó como distribuidor de marcas de productos para el cuidado del cabello antes de lanzar su propia marca Végétalement Provence en 2011. Así, ofrecía a los estilistas profesionales un producto técnico que era más amigable con el medioambiente y la salud de los clientes. En el transcurso de pocos años, Végétalement Provence se ha convertido en una marca de belleza premium reconocida tanto por profesionales como por el público en general que busca productos de bienestar.

Con 170.000 productos vendidos en 2020, Universal Beauty Group pronostica ventas por 4 millones de euros en 2021, con un margen de beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de aproximadamente el 20 por ciento. El 70 por ciento de las ventas se realizan en Francia continental, el 15 en la isla francesa de Reunión, y el 15 restante en el resto del mundo. Sus productos responsables con el medioambiente han recibido numerosos premios por su innovación, y son aclamados por coloristas y estilistas internacionales que buscan productos naturales y de alto rendimiento. La marca se distribuye a través de más de 500 puntos de venta y a través de su propia tienda electrónica.

Fundada en 2014 en Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia, Universal Beauty Group, con el apoyo de sus equipos, su academia de formación y su base logística, está lista para convertirse en un actor de importancia en el mercado de belleza y cosmética alternativas.

«Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestros nuevos socios, que aportarán su visión y apoyo para el ilimitado potencial de crecimiento de Végétalement Provence».

Jean-Marc Delabre, cofundador de Universal Beauty Group

Distintos proyectos para Végétalement Provence

La gama de productos, diseñada y desarrollada en Saint-Rémy-de-Provence, seguirá ampliándose. Gracias al apoyo de su nueva base de inversores con foco en la región, Universal Beauty hará especial énfasis en la innovación.

La empresa también planea abrir una tienda conceptual en París en la primavera boreal de 2022, una nueva base para Végétalement Provence. Se dedicará una inversión significativa al desarrollo digital de la marca y al apoyo del comercio electrónico. La empresa, anteriormente centrada más en el mercado doméstico, podrá consolidar su expansión internacional gracias a la nueva ronda de financiamiento.

«Estamos encantados de acompañar a los líderes de Végétalement Provence en esta gran aventura. Con sus productos exclusivos, Végétalement Provence responde a una tendencia fundamental. La cantidad de personas que buscan productos naturales sigue creciendo y ofrecerá oportunidades de desarrollo significativas».

Rémy Garello, director gerente de Connect Pro

Proceso de captación de fondos

La transacción es la conclusión de un proceso competitivo lanzado en mayo de 2021 para buscar inversores. El proceso convocó un gran interés, tanto en Francia como en el extranjero, de empresas de belleza y productos de cuidado del cabello, y también de capitales privados y family office.

Universal Beauty Group recibió el asesoramiento de Richard Morgan Advisory (Richard Morgan) y del bufete jurídico Volt Associés (Stéphane Letranchant, Lucas d'Orgeval). Los inversores recibieron el asesoramiento del bufete jurídico Nova Partners (Olivier Nett, Julien Immoff), mientras que la auditoría financiera estuvo en manos de Deloitte Finance (Thomas Gorguis).

Universal Beauty Group - Végétalement Provence

Desde su lanzamiento en 2011 con sus gamas de productos de cuidado del cabello y la piel, Végétalement Provence se estableció rápidamente como una alternativa real a las grandes marcas entre estilistas y profesionales de la belleza.

Sus gamas de productos eficaces basados en plantas, de origen natural y orgánico, satisfacen las necesidades de un público profesional demandante que busca excelencia técnica y también una filosofía de responsabilidad con el medioambiente. Además del atractivo y el rendimiento de sus productos, Universal Beauty Group se beneficia con su red de clientes profesionales, cuya tasa de reventa de productos Végétalement Provence no tiene parangón. Mientras que la tasa de reventa habitual del sector en Francia es de alrededor del 5 por ciento, en el caso de Végétalement Provence supera el 20 por ciento.

En la actualidad, la marca ofrece una gama que incluye más de 275 referencias de productos de belleza diferentes, entre ellos 140 de cuidado de la piel y el cabello para el público general que satisfacen todas las necesidades.

Sus gamas de productos combinan no solo salud y belleza sino también bienestar, con base en la innovación y el compromiso.

El desarrollo de productos creativos para estilistas y la presentación de una línea específica para cabello étnico completan la gama de productos. La colección Essentiels, con sus champús y acondicionadores, se ha convertido en imprescindible para los amantes de la marca.

Para su clientela profesional, Végétalement Provence ofrece una gama con más de 130 referencias de color, una oferta por oxidación y una oferta orgánica basada en polvo de plantas.

En la actualidad, Végétalement Provence tiene aproximadamente veinte empleados en sus oficinas centrales de Saint-Rémy-de-Provence.

www.vegetalement.com

Connect Pro

Desde su creación en 2007, Connect Pro ha estado apoyando a pequeñas y medianas empresas del sur de Francia en sus necesidades de desarrollo y transmisión, con más de 70 millones de euros de capital invertido. Entre las inversiones de capital más recientes se encuentran Mariton Designer, fabricante y distribuidor de redes para mosquitos y persianas de interiores hechas a pedido, EITP, una empresa de calefacción y aire acondicionado, y Pharma Santé Développement, un grupo de farmacias independientes. Con Sud Rebond, Connect Pro lanzó su tercer fondo en junio de 2021, con una captación de fondos de más de 15 millones de euros aportados por inversores institucionales y emprendedores del sudeste de Francia. Se completará una segunda ronda de financiamiento en el primer semestre de 2022 con el objetivo de alcanzar los 25 millones de euros.

www.connect-pro.fr

BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement es uno de los fondos de capitales privados del grupo bancario BNP Paribas. Administra 1000 millones de euros de sus propios fondos e invierte directamente para apoyar el desarrollo de empresas medianas exitosas. BNP Paribas Développement, cuya misión es apoyar a equipos de gerencia en la concreción de proyectos estratégicos a mediano plazo, posee una cartera con más de 400 tenencias.

www.bnpparibasdeveloppement.com

Etoile Capital

Etoile Capital, una filial del banco Crédit du Nord, es accionista de pequeñas empresas francesas en sectores ampliamente diversificados, con una cartera que actualmente posee alrededor de veinte inversiones. Se posiciona como accionista de clientes corporativos y de capital de los distintos bancos regionales que componen el grupo Crédit du Nord. El fondo permite que los accionistas y los gerentes de las empresas donde invierte se beneficien con su experiencia relacionada con el pensamiento estratégico y los medios para acelerar el desarrollo.

www.corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr

Région Sud Investissement

Région Sud Investissement es la empresa de inversión regional creada en 2010 por la Región Sur de Francia con el objetivo de apoyar la emergencia y el desarrollo de empresas de alto crecimiento. Région Sud Investissement, creada con un aporte de 134 millones de euros, se beneficia con el apoyo de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que contribuye el 42 por ciento de su financiamiento. Région Sud Investissement recibe asesoramiento de Turenne Groupe para la gestión de sus tenencias.

www.regionsudinvestissement.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

