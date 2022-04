Universal music logra acuerdo para gestionar el catálogo de canciones de elvis presley

12 abr (Reuters) - Universal Music ha sumado a su catálogo las canciones Elvis Presley, que incluyen éxitos como "Can't Help Falling in Love" y "Jailhouse Rock", en virtud de un acuerdo con Authentic Brands Group.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, aunque Universal Music Publishing Group dijo el martes que aprobaría y cobraría los ingresos cuando las canciones de Elvis se utilicen en medios de comunicación, películas o televisión.

El acuerdo se produce antes del estreno en junio del drama "Elvis" del director Baz Luhrmann, una película biográfica del cantante de "Heartbreak Hotel", protagonizado por Tom Hanks y Austin Butler.

Los derechos del catálogo de Elvis son actualmente propiedad de Authentic Brands Group, cuya cartera incluye marcas de celebridades como Marilyn Monroe y Muhammad Ali.

Presley, aclamado como el solista de mayores ventas de todos los tiempos, ha vendido más de 500 millones de discos y ostenta la distinción de mayor número de canciones en la lista de los 40 principales de Billboard, con 114 éxitos.

El acuerdo se produce en un momento en el que las empresas musicales tratan de aumentar los ingresos por cobros de derechos de autor, comprando o gestionando los catálogos de los artistas, después de que la pandemia retrasó el lanzamiento de nuevas grabaciones y afectó a los flujos de ingresos.

A principios de este año, el cantante y compositor británico Sting vendió el catálogo de su carrera musical a Universal Music, mientras que la unidad editorial de Warner Music Group adquirió el catálogo completo del difunto astro del rock británico David Bowie, que abarca seis décadas.

(Reporte de Tiyashi Datta en Bengaluru y Dawn Chmielewski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)