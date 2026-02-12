Universal Music y ClicknClear firman un acuerdo global para rutinas deportivas

MILÁN, 12 feb (Reuters) -

Universal Music Group (UMG) y la plataforma tecnológica de derechos ClicknClear han firmado un acuerdo de licencia global que permite a los atletas obtener licencias de música de UMG para su uso en deportes coreografiados, según informaron las empresas en un comunicado conjunto el jueves

El acuerdo permite a los atletas de todo el mundo acceder al catálogo de UMG para rutinas en deportes como la gimnasia, el patinaje artístico, la natación artística, la danza, la doma clásica y el salto de cuerda

El acuerdo se produce pocos días después de que el patinador artístico español Tomàs Llorenç Guarino Sabaté estuviera a punto de verse impedido de realizar su programa corto con temática de Minions en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina debido a una disputa sobre derechos

Universal Studios y Pharrell Williams, que compuso parte de la música, finalmente revirtieron su objeción inicial tras una ola de apoyo global al español en las redes sociales

"Este acuerdo supone un nuevo avance en nuestra misión de tender puentes entre la industria musical y los deportes coreografiados", afirmó Chantal Epp, fundadora y directora ejecutiva de ClicknClear, que añadió que la asociación también crearía nuevas oportunidades de monetización para los artistas de UMG

"Hemos visto de primera mano la demanda de los atletas para acceder al catálogo de UMG, que contiene algunas de las canciones más emblemáticas del mundo"

Con más de 150 millones de atletas que participan en disciplinas coreografiadas en todo el mundo, UMG y ClicknClear afirmaron que el acuerdo respondía a una demanda multimillonaria de licencias musicales en el deporte

Antes de 2014, los bailarines sobre hielo eran los únicos patinadores artísticos a los que se les permitía utilizar música con letra en las competiciones

La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo amplió las normas para los Juegos Olímpicos de Sochi, permitiendo la música hablada y cantada en todas las disciplinas de patinaje artístico, lo que transformó el panorama sonoro de este deporte de la noche a la mañana

ClicknClear, que ya colabora con federaciones internacionales y nacionales como la Federación Internacional de Gimnasia y la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, proporcionará herramientas de licencia y verificación para ayudar a los atletas y federaciones a garantizar el cumplimiento, al tiempo que ofrecerá acceso a su catálogo optimizado y preautorizado

James Healy, vicepresidente de estrategia digital y desarrollo empresarial de UMG, afirmó que la creciente convergencia entre el deporte y la música ofrecía "oportunidades significativas" para los artistas

"Estamos muy contentos de que nuestros artistas se beneficien de este acuerdo, que les ayudará a generar nuevas fuentes de ingresos y a llegar a nuevos públicos en todo el mundo", afirmó

Guarino Sabaté no fue el único en enfrentarse a obstáculos relacionados con la música en Milán. La campeona nacional estadounidense Amber Glenn también se vio envuelta en una disputa cuando el artista canadiense Seb McKinnon expresó su preocupación por el hecho de que ella estuviera utilizando su música sin permiso

"La cuestión de los derechos musicales puede ser compleja y confusa", afirmó Glenn en un mensaje publicado en la cuenta de X del músico, en el que añadía que ella y el artista habían aclarado el asunto y que estaba deseando colaborar con él

"Actuar en los Juegos Olímpicos fue un sueño hecho realidad, y que Seb reconociera mi actuación y me felicitara después hizo que el momento fuera aún más especial"