Universal, Sony y Warner demandan a las empresas de IA Suno y Udio por entrenar sus modelos con canciones con copyright

La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), a la que pertenecen Universal Music Group Recordings, Sony Music Entertainment y Warner Records, ha demandado a las empresas Suno y Udio por entrenar sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) con canciones originales y con derechos de autor de sus catálogos.

Suno AI y Udio son plataformas gratuitas especializadas en la generación de música y en la conversión de texto a música, que aún están disponibles en versión beta. Ambas ofrecen una versión gratuita, con ciertas limitaciones, así como distintos planes de pago.

Miembros de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos han presentado una demanada dirigida a cada una de estas empresas, en las que se les acusa de haber infringido y explotado sin permiso derechos de autor de los artistas que firman bajo sellos como Universal Music Recordings, Sony Music Entertainment y Warner Records.

La demanda impuesta contra Suno, desarrollador de Suno AI, se ha presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Massachusetts, mientras que la correspondiente a Udio AI, que desarrolla Uncharted Labs, se ha llevado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Según ha avanzado la RIAA, que cree que estos servicios "frustran la promesa de una IA genuinamente innovadora" al considerar "justo" copiar el trabajo de un artista y explotarlo para su propio beneficio, estas reclamaciones incumben a músicos de múltiples géneros, estilos y eras.

En las demandas, que son muy similares, las citadas discográficas y otras como Atlantic y Capitol Records indican que el contenido que Suno y Udio emplearon para entrenar sus modelos de IA viene de grabaciones con derechos de autor reproducidas sin el permiso de estos sellos.

Según los demandantes, Suno "no podría haber construido un modelo capaz de producir audio tan similar a las grabaciones con derechos de autor sin el acto inicial de copiar esas grabaciones", tal y como se menciona en la denuncia.

Esto es porque su IA primero "copia cantidades masivas de grabaciones de sonido", después "limpia" los archivos copiados para eliminar datos duplicados o de baja calidad y, después, procesa la información recopilada para "afinar" su modelo de IA, "lo cual puede requerir copias adicionales de las grabaciones de sonido recopiladas".

En este sentido, los demandantes consideran que Suno genera "con frecuencia resultados con un gran parecido a las grabaciones con derechos de autor", tal y como han podido comprobar con canciones como 'Deep down in Louisiana to New Orle' -con una estructura muy similar a 'Johnny B. Goode', de Chuck Berry- o 'One, Two, Three O'Clock', presuntamente entrenada con 'Rock Around The Clock', de Bill Haley & His Comets.

Desde la asociación creen que "esta infracción no se puede solucionar simplemente aflojando el ajuste del modelo o implementando barreras técnicas que hagan menos probable que los resultados coincidan con extractos de las grabaciones protegidas por derechos de autor".

Udio usa el mismo procedimiento

En la demanda contra Udio, las discográficas señalan que el entrenamiento de sus modelos de IA es igual al de Suno, con una recopilación masiva que incluye la copia o descarga directa de canciones de fuentes digitales. Tras "limpiarlas", las procesa y establece una serie de valores de los parámetros que forman su modelo.

Si bien desde Udio han indicado que su modelo se entrena con la "música de mejor calidad que existe" y que esta se obtiene de internet, donde está "disponible públicamente", los demandantes insisten en que esto "no es lo mismo que dominio público".

"El hecho de que los catálogos de grabaciones protegidas por derechos de autor de los demandantes estén disponibles públicamente no significa que nadie pueda copiarlos y explotarlos comercialmente", han subrayado.

Entre algunas de la creaciones que demostrarían esta infracción de derechos de autor se encuentra 'Sunshine Melody', una canción generada con la plataforma tras introducir la letra de una canción de The Temptations en el cuadro de texto.

Así, el tema de la plataforma "refleja una serie de similitudes, incluyendo una melodía muy parecida, los mismos acordes y unos coros muy similares" a los del tema 'My Girl' de dicho grupo. Lo mismo sucede con 'Subliminal Hysteria', parecida a 'American Idiot' de Green Day, entre otros ejemplos.

Desde la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos han concretado finalmente que con estas denuncias se busca que ambos servicios reconozcan haber infringido grabaciones de sonido protegidas por derechos de autor, que se apliquen medidas cautelares para impedir estas acciones en el futuro y que se ofrezcan recompensas por daños y perjuicios resultado de las infracciones ya ocurridas.

Europa Press