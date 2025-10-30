Universal y Udio resuelven demanda y anuncian nueva plataforma de música con IA

LONDRES (AP) — Universal Music Group y Udio, la plataforma de generación de canciones con IA, han resuelto una demanda por infracción de derechos de autor y acordaron colaborar en una nueva plataforma de creación y transmisión de música, anunciaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

Universal y Udio informaron el miércoles que alcanzaron un “acuerdo legal compensatorio” así como nuevos convenios de licencia para música grabada y publicación que “proporcionarán más oportunidades de ingresos” para los artistas y compositores de la discográfica.

Como parte del acuerdo, Udio dejó de permitir inmediatamente que las personas descarguen las canciones que han creado, lo que provocó una reacción negativa y un aparente éxodo entre los usuarios que pagan.

El acuerdo es el primero desde que Universal, junto con Sony Music Entertainment y Warner Records, demandaran el año pasado a Udio y a Suno, otro generador de canciones con IA, por infracción de derechos de autor.

“Estos nuevos acuerdos con Udio demuestran nuestro compromiso de hacer lo correcto por nuestros artistas y compositores, ya sea abrazando nuevas tecnologías, desarrollando nuevos modelos de negocio, diversificando fuentes de ingresos o más allá”, afirmó Lucian Grainge, CEO de Universal.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo.

Universal anunció el jueves otro acuerdo relacionado con la IA al revelar su asociación con Stability AI para desarrollar “herramientas de creación musical profesional de próxima generación”.

Udio y Suno fueron pioneros en la tecnología de generación de canciones con IA, capaz de generar nuevas canciones basadas en indicaciones escritas en un cuadro de texto estilo chatbot. Los usuarios, que no necesitan talento musical, pueden simplemente solicitar una melodía al estilo de, por ejemplo, rock clásico, synth-pop de la década 1980 o rap de la Costa Oeste.

Udio y Universal, que cuenta entre sus artistas con Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Drake y Kendrick Lamar, dijeron que el nuevo servicio de suscripción de IA debutará el próximo año.

Andrew Sanchez, CEO de Udio, dijo en una publicación de blog que las personas podrán usar el servicio para remezclar sus canciones favoritas o combinar diferentes melodías o estilos de canciones.

Los artistas podrán dar permiso sobre cómo se puede usar su música, dijo.

Sin embargo, “las descargas desde la plataforma no estarán disponibles”, señaló.

Las canciones con IA creadas en Udio estarán “controladas dentro de un jardín cerrado” como parte de la transición al nuevo servicio, dijeron las dos compañías en su anuncio conjunto.

La medida enfureció a los usuarios de Udio, según publicaciones en el foro de la empresa en Reddit, donde expresaron su frustración tras sentirse traicionados por la sorpresiva acción de la plataforma y se quejaron de que limitaba lo que podían hacer con su música.

Un usuario acusó a Universal de eliminar “nuestras libertades democráticas de descarga”. Otro dijo que “Udio nunca podrá ser confiable de nuevo”.

Muchos prometieron cancelar sus suscripciones a la plataforma, que tiene un nivel gratuito y planes premium con más características.

El acuerdo muestra cómo el auge de las herramientas de generación de canciones con IA como Udio ha alterado la industria de transmisión de música, que tiene un valor de US$20.000 millones. Las discográficas acusan a las plataformas de explotar las obras grabadas de los artistas sin compensarlos.

Las herramientas han alimentado el debate sobre el papel de la IA en la música, mientras incrementan los temores sobre la “bazofia de IA” —contenido generado automáticamente, de baja calidad y producido en masa— destacado por el auge de bandas ficticias que pasan por artistas reales.

En su demanda presentada contra Udio el año pasado, Universal alegó que canciones específicas generadas por IA en la plataforma se parecían mucho a clásicos propiedad de Universal como “My Way” de Frank Sinatra, “My Girl” de The Temptations y favoritos navideños como “Rockin’ Around the Christmas Tree” y “Jingle Bell Rock”.

En el ejemplo de “My Girl”, una indicación escrita en Udio que pedía “mi chica tentadora de 1964 cantando soul pop de hitsville” generó una canción con “una melodía muy similar, los mismos acordes y coros de fondo muy similares” al éxito musical coescrito por Smokey Robinson y grabada por The Temptations en 1964, según la demanda. Un enlace a la canción generada por IA en Udio ahora dice “Pista no encontrada”.

El periodista de tecnología de la AP, Matt O’Brien, contribuyó a este despacho desde Providence, Rhode Island.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.