Universal y Warner ultiman acuerdos de licencias de IA, según Financial Times

2 oct (Reuters) - Universal Music y Warner Music están a punto de alcanzar acuerdos históricos para la concesión de licencias de inteligencia artificial, según informó el jueves el Financial Times, basándose en personas familiarizadas con el asunto.

Universal y Warner podrían cerrar acuerdos con empresas de inteligencia artificial en cuestión de semanas, según el periódico.

En las conversaciones participan empresas emergentes como ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio y Klay Vision, según el artículo, que añade que las compañías musicales también están en conversaciones con grandes grupos tecnológicos, entre ellos Alphabet

Google y Spotify.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente esta información. Universal, Warner, Google y Spotify no respondieron de inmediato a la solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El creciente uso de la inteligencia artificial generativa en las industrias creativas ha desencadenado una oleada de demandas, en las que artistas, autores y titulares de derechos acusan a las empresas de inteligencia artificial de utilizar material protegido por derechos de autor sin consentimiento ni compensación para entrenar sus modelos.

Según el artículo, las negociaciones se han centrado en la forma en que las discográficas ceden las licencias de sus canciones para crear pistas generadas por inteligencia artificial y para entrenar grandes modelos lingüísticos.

Las discográficas buscan una estructura de pago similar a la del streaming, por la que la reproducción de una canción desencadena un micropago, añade el artículo.

