Universidad católica belga critica opiniones del papa Francisco sobre la mujer tras su visita

BRUSELAS (AP) — El pesado viaje del papa Francisco por Bélgica alcanzó un nuevo punto bajo el sábado cuando unas desafiantes universitarias católicas le exigieron a la cara un “cambio de paradigma” sobre las cuestiones de la mujer en la Iglesia y luego expresaron su profunda decepción cuando Francisco se atrincheró.

La Universidad Católica de Lovaina, el campus francófono de la histórica universidad católica de Bélgica, emitió un comunicado luego de la visita de Francisco y repitió su postura de que las mujeres son las criadoras “fértiles” de la Iglesia, provocando gestos en la audiencia.

“La UC de Lovaina expresa su incomprensión y desaprobación de la postura expresa por el papa Francisco en torno al papel de la mujer en la Iglesia y la sociedad”, señala el comunicado y añade que las opiniones del papa son “deterministas y restrictivas”.

Estaba claro que el viaje de Francisco a Bélgica, que pretendía celebrar el 600mo aniversario de la universidad, iba a ser complicado, dado el lamentable legado belga de abusos sexuales por parte del clero y las tendencias laicas que han vaciado las iglesias del país, que hace tiempo era incondicionalmente católico.

Francisco recibió una reprimenda el viernes por la crisis de abusos por parte del rey Felipe y del primer ministro Alexander Croos y continuó con las propias víctimas.

Pero una cosa es que el papa sea criticado por el primer ministro liberal por el mal manejo de la Iglesia de los sacerdotes que violaron a niños. Otra muy distinta es ser criticado abiertamente por la universidad católica que lo invitó y que durante mucho tiempo fue el feudo intelectual del Vaticano en Bélgica.

Los estudiantes hicieron una apasionada súplica a Francisco para que la Iglesia cambie su visión de las mujeres. Es un tema que Francisco conoce bien: Ha hecho algunos cambios durante sus 11 años de pontificado, permitiendo que las mujeres sirvan como acólitas, nombrando a varias mujeres para puestos de alto rango en el Vaticano, y diciendo que las mujeres deben tener un mayor papel en la toma de decisiones en la Iglesia.

Pero ha descartado la ordenación de mujeres como sacerdotes y se ha negado hasta ahora a ceder en sus demandas de permitir que las mujeres sirvan como diáconos, que realizan muchas de las mismas tareas que los sacerdotes. Ha retirado el tema de las mujeres de la mesa de debate del próximo sínodo, o reunión del Vaticano, de tres semanas de duración, porque es demasiado controversial para tratarlo en tan poco tiempo. Se lo ha dejado a los teólogos y canonistas para que lo estudien el año que viene.

En una carta leída en voz alta en el escenario con el papa escuchando atentamente, los estudiantes señalaron que la histórica encíclica medioambiental de Francisco de 2015 Laudato Si (Alabado seas) prácticamente no menciona a las mujeres, no cita a ninguna mujer teóloga y “exalta su papel maternal y les prohíbe el acceso a los ministerios ordenados”.

“Las mujeres han sido invisibilizadas. Invisibles en sus vidas, las mujeres también han sido invisibles en sus aportaciones intelectuales”, afirmaron los estudiantes.

“¿Cuál es, entonces, el lugar de las mujeres en la Iglesia?”, preguntaron. “Necesitamos un cambio de paradigma, que puede y debe basarse en los tesoros de la espiritualidad tanto como en el desarrollo de las diversas disciplinas de la ciencia”.

Francisco dijo que le gustaba lo que decían, pero repitió su frecuente estribillo de que “la Iglesia es mujer”, sólo existe porque la Virgen María aceptó ser la madre de Jesús y de que hombres y mujeres son complementarios.

“La mujer es fértil. Cuidado. Devoción vital”, dijo Francisco. “Estemos más atentos a las múltiples expresiones cotidianas de este amor, desde la amistad hasta el lugar de trabajo, desde los estudios hasta el ejercicio de la responsabilidad en la Iglesia y en la sociedad, desde el matrimonio hasta la maternidad, desde la virginidad hasta el servicio a los demás y la construcción del reino de Dios”.

La universidad de Lovaina afirmó que esa terminología no tiene cabida en una universidad ni en la sociedad actual. Enfatizó el punto con el entretenimiento para el evento con una interpretación de jazz del himno LGBTQ+ de la cantante Lady Gaga “Born This Way”.

“La UC Lovaina no puede sino expresar su desacuerdo con esta posición determinista y reductora”, señala el comunicado. “Reafirma su deseo de que todos florezcan dentro de ella y en la sociedad, sean cuales sean sus orígenes, género u orientación sexual. Pide a la Iglesia que siga el mismo camino, sin ningún tipo de discriminación”.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

AP