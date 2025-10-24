Universidad de Chile logra un agónico empate 2-2 ante Lanús en semis de la Sudamericana

La Universidad de Chile y Lanús empataron 2-2 el jueves en Santiago, en un estadio sin público, en partido de ida de semifinales de la Copa Sudamericana de 2025.

El club argentino se adelantó en el marcador aprovechando el castigo vigente sobre la U que le impide jugar con su hinchada. El Estadio Nacional, en la capital chilena, parecía terreno neutral, pero el elenco local consiguió empatar en forma agónica.

El partido no tuvo espectadores por la sanción impuesta por la Conmebol al club chileno por los violentos enfrentamientos entre sus aficionados y los del argentino Independiente de Avellaneda en agosto, en partido de vuelta de octavos de final jugado en Buenos Aires.

La U de Chile fue sancionada con catorce partidos internacionales sin la presencia de sus hinchas, siete de local y siete de visitante.

Lanús se puso arriba con tantos de Rodrigo Castillo a los 25 y 29 minutos, pero el local logró igualar con goles de Lucas Di Yorio (62') y de Charles Aránguiz, de penal, a los 90+9 minutos.

La revancha se jugará el próximo jueves en el estadio Ciudad de Lanús, en el sur de Buenos Aires.

El ganador de esta llave se medirá en la final, que se jugará el 22 de noviembre en Asunción, con el vencedor de la serie entre Independiente del Valle y el Atlético Mineiro.

- Un tiempo Granate -

En los primeros 20 minutos ninguno de los dos se hizo daño, con escasas intervenciones de los arqueros.

Sin embargo, un error de la defensa local fue aprovechado por Rodrigo Castillo, que abrió el marcador con un remate de media distancia y encontró al arquero azul, Gabriel Castellón, adelantado y sin poder oponer resistencia.

Nuevamente errores en la defensa del equipo chileno, mal parada y demasiado abierta, permitió que los de Lanús entraran en el área. Castillo recibió un pase de Eduardo Salvio a dos metros del arco contrario y otra vez no perdonó para marcar el segundo tanto Granate.

Esos dos golpes en menos de cinco minutos generaron desesperación, apuro y presión en las filas locales.

Solo en los minutos finales del primer tiempo la Universidad de Chile logró volver a ordenarse, pero también lo hizo Lanús en su área y mantuvo la valla en cero.

- Tiros de esquina decisivos -

Tras el descanso, la U volvió a controlar la pelota, pero falló en la concreción. Lanús hizo lo suyo, ralentizando el ritmo.

A los sesenta minutos ingresó el delantero Lucas Di Yorio en la Universidad de Chile y la primera vez que tocó la pelota fue para convertir el descuento, tras un tiro de esquina y luego de un error del arquero granate.

El impulso del descuento dio nuevos bríos a los locales, que redoblaron su asedio sobre el área de Nahuel Losada.

Estuvieron cerca de empatar, pero el travesaño, en una ocasión, y el portero de Lanús, varias veces, lo impidieron.

Sin embargo, en el último minuto del tiempo añadido el árbitro del encuentro, el brasileño Anderson Daronco, cobró un penal a favor de la U por una mano en el área de Lanús de un jugador del equipo argentino tras un tiro de esquina.

Charles Aránguiz, capitán chileno, disparó y logró el empate, que dejó abierta la serie.

Alineaciones:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón - Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Matías Sepúlveda (Felipe Salomoni, 60) - Charles Aránguiz, Israel Poblete, Maximiliano Guerrero (Leandro Fernández, 80), Javier Altamirano - Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio, 60), Lucas Assadi. DT: Gustavo Álvarez.

Lanús: Nahuel Losada – Gonzalo Pérez (Ezequiel Muñoz, 90+3), Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich – Agustín Medina (Juan Ramírez, 90+3), Agustín Cardozo, Eduardo Salvio (Armando Méndez, 83), Marcelino Moreno (Alexis Canelo, 86), Ramiro Carrera - Rodrigo Castillo (Walter Bou, 86). DT: Mauricio Pellegrino.

