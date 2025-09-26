Universidad de Chile vence 2-1 a Alianza Lima y avanza a semifinales de la Sudamericana

La Universidad de Chile derrotó 2-1 a Alianza Lima el jueves en un estadio sin público por sanción y avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El partido, jugado en Coquimbo (norte de Chile), no tuvo espectadores por el castigo impuesto por la Conmebol al club chileno por los violentos enfrentamientos entre sus aficionados y los de Independiente de Argentina en agosto en partido de vuelta de los octavos de final en Buenos Aires.

Los goles de La U los convirtieron Lucas Assadi a los cinco minutos y Javier Altamirano a los 51, mientras que Alianza Lima descontó con el tanto de Erick Castillo (64').

Universidad de Chile disputará el pase a la final con Lanús, que sorprendió al eliminar el martes a Fluminense (2-1 global), el favorito al título.

