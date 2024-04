Universidad de Columbia menciona avance con manifestantes propalestinos tras arrestos

NUEVA YORK (AP) — La Universidad de Columbia dijo el miércoles que ha logrado un “importante avance” con los alumnos propalestinos que colocaron un campamento, y que ampliaría el plazo para retirarlo, pero la situación sigue tensa en el campus.

Los alumnos “se han comprometido a desmantelar y retirar un número importante de carpas”, dijo en un comunicado la universidad, que forma parte de la llamada Ivy League. La mañana del miércoles, un campamento más pequeño permanecía en el campus en Manhattan.

En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, a unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y bridas para bloquear los accesos a un edificio el lunes por la noche.

Ambos campus participan en unas manifestaciones estudiantiles cada vez más intensas en todo el país por la guerra de Israel con Hamás. Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y se desliguen de compañías implicadas en el conflicto. Decenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden.

La rectora de Columbia, Minouche Shafik, fijó la medianoche del martes como plazo límite para desalojar el campamento. Cerca de las 3 de la mañana, la Universidad dijo que había “un diálogo constructivo” y que continuaría las conversaciones por 48 horas.

En el comunicado se establece que los alumnos “garantizarán que quienes no estén afiliados a Columbia se irán. Sólo participaran en la protesta los alumnos de la Universidad de Columbia”.

Los alumnos también cumplirán los requerimientos del departamento de bomberos de la ciudad y “han dado pasos para hacer que el campamento dé la bienvenida a todos, y han prohibido lenguaje discriminatorio o de acoso”, se lee en el comunicado.

El comunicado de la Universidad se publicó horas antes del viaje del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a Columbia para visitar a alumnos judíos y abordar el antisemitismo en los campus universitarios.

En la Universidad de Minnesota, la congresista demócrata Ilhan Omar asistió a una protesta la tarde del martes, horas después de que nueve manifestantes fueron arrestados en el campus cuando la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas se manifestaron por la tarde para exigir su liberación.

“Estoy increíblemente conmovida por su coraje y su valentía, como organismo estudiantil, al poner sus cuerpos en peligro para manifestar su solidaridad y dar fin al genocidio que ocurre en Gaza”, dijo Omar ante las personas reunidas, informó el diario Minneapolis Star Tribune.

La hija de la congresista Omar fue una de los más de 100 manifestantes propalestinos en Columbia arrestados el jueves, en una acción que inspiró a manifestantes de todo el país a colocar campamentos.

Perry informó desde Meredith, Nueva Hampshire. Periodistas de The Associated Press de todo el país contribuyeron a este despacho, entre ellos, Will Weissert, Larry Lage, Steve LeBlanc, Dave Collins, Jim Salter, Haven Daley, Jesse Bedayn y John Antczak.