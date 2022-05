Universidad de Perú concluye que presidente no plagió tesis

LIMA (AP) — Una universidad privada de Perú indicó el jueves que una comisión interna concluyó que la tesis para obtener el grado de Magister en Educación elaborada hace una década por el presidente Pedro Castillo es original y no es un plagio, como sostuvo una televisora local.

El vicerrector de la Universidad César Vallejo, Heraclio Campana, dijo de forma sucinta en una conferencia de prensa que la tesis de Castillo, elaborada en coautoría con su esposa Lilia Paredes, “contiene un aporte de originalidad”. No obstante, añadió que la comisión que analizó la tesis halló 14 referencias no citadas y 16 citas que no están en la bibliografía de la obra académica.

La universidad precisó que Castillo y su esposa empezaron sus estudios en 2010 por cuatro semestres en la capital del distrito de Tacabamba, una localidad cercana a la casa de Castillo, donde la universidad dictó de forma presencial la maestría que obtuvo el ahora presidente.

La fiscalía peruana investiga a Castillo y su esposa por el presunto delito de plagio agravado luego de que la televisora Panamericana indicara a inicios de mayo que la tesis de 121 páginas tiene plagios de otros autores en 54%. La televisora afirmó que usó un software para detectar plagios llamado Turnitin.

Castillo negó la semana pasada haber plagiado. “El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa”, dijo el mandatario en un comunicado la semana pasada. Afirmó también que las imputaciones son “malintencionadas”, de “tinte político”, que forman parte de “un plan desestabilizador” y que su investigación académica contó con un asesor y fue sustentada ante integrantes de un jurado que le otorgaron el grado de magister.

Castillo y su esposa también están investigados por los delitos de plagio y falsedad genérica. El delito de plagio agravado es penado hasta con ocho años de cárcel, mientras la falsedad genérica y el cobro indebido en agravio del Estado hasta con cuatro años de cárcel.

Las acusaciones de plagio en el país sudamericano no son nuevas. Dos ministros de Castillo están acusados de ello en sus tesis. Varios proyectos de ley de diversos partidos políticos -incluido uno reciente del gobierno para consultar a la población si desea una nueva Constitución- también han sido mencionados por contener plagios. En 2009 un tribunal local condenó al escritor Alfredo Bryce Echenique a pagar una multa por plagiar 16 artículos periodísticos de 15 autores diferentes.