Universitarios protestan en Cuba contra las nuevas tarifas de internet móvil

El descontento estudiantil crece en Cuba ante las nuevas tarifas de internet móvil impuestas por la empresa estatal de telecomunicaciones, y algunos sectores universitarios convocaron a un paro de actividades este miércoles como protesta.

Las nuevas tarifas implican una fuerte alza para los clientes que excedan un paquete básico, drásticamente limitado, y una dolarización parcial del servicio. Su entrada en vigor el 30 de mayo ha desatado una ola de indignación entre los cubanos, especialmente entre los estudiantes.

Esta decisión de "Etecsa (la compañía de telecomunicaciones) no nos conviene para nada a ninguno de nosotros los estudiantes y a ninguno en la población", declaró a la AFP Rafael Gómez, de 18 años, frente a la majestuosa escalinata de la Universidad de La Habana, adonde llegó para hacer trámites de matrícula.

"Estábamos acostumbrados a un cierto sistema" que permitía recargar el teléfono con saldo prepago tantas veces como se quisiera y "ahora estamos limitados (a un paquete básico mensual) de 360 pesos (US$3) y eso es complicado", añadió.

"Con 6 GB uno no resuelve nada y, si quieres comprar más, son más de 3000 pesos y un sueldo normal en Cuba no te da", detalló Gómez.

En la isla el salario medio es de 5700 pesos (unos US$47). - "Pedíamos más" - Desde que empezaron a regir las medidas, sin aviso previo y que luego Etecsa justificó por la urgencia de obtener divisas para inversiones y operaciones, las organizaciones estudiantiles expresaron su insatisfacción. Ante el clamor, el presidente Miguel Díaz-Canel escribió el domingo en X que estaba "al tanto de las opiniones, críticas e insatisfacciones" y adelantó que se estudian "opciones para los sectores más vulnerables", entre ellos los estudiantes. Hasta la fecha, se han celebrado múltiples reuniones entre representantes estudiantiles y responsables de Etecsa, cuyos directivos también han participado en programas de la televisión local para explicar las razones de las nuevas tarifas. El lunes por la noche, la empresa anunció que los universitarios tendrían finalmente derecho a dos recargas mensuales en moneda nacional, frente a una para el resto de la población, pero esa propuesta no logró calmar el descontento. "Los estudiantes universitarios demostraron que reconocían el avance en las negociaciones, en el diálogo (...), en la búsqueda de soluciones, pero pedíamos más", dijo a la AFP José Almeida, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU, organización oficial) en la Universidad de La Habana. - "Protesta pacífica" - Filiales de la FEU en algunas facultades de la Universidad de La Habana llamaron a un paro para reclamar la "revocación" de las nuevas medidas. "Convocamos, a partir del miércoles 4 de junio, a los estudiantes a no asistir a las actividades docentes en forma de protesta", señaló la FEU de la Facultad de Matemática y Computación en un comunicado divulgado la noche del martes en su canal de Telegram, al que tuvo acceso la AFP. Asimismo, instó a la dirección de Universidad de La Habana "a reconocer legítima esta protesta" para "evitar la tergiversación en nuestras revolucionarias y honestas intenciones". También la FEU de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología, calificó de "legítima" la convocatoria, y los estudiantes de la Facultad de Artes y Letras dijeron que se sumaban a la medida. La AFP no pudo confirmar de forma independiente si el paro se estaba cumpliendo. Según un universitario que pidió no ser identificado, "muy pocos estudiantes" habían asistido a clases en la Facultad de Artes y Letras. De su lado, la dirección de la Universidad de La Habana cuestionó la paralización de actividades. "Nada ni nadie interrumpirá nuestros procesos docentes con convocatorias totalmente alejadas del espíritu que ha animado los intercambios con las organizaciones estudiantiles y juveniles", advirtió en Facebook. Almeida mostró su desacuerdo con el paro universitario, pero dijo que la FEU respeta esa "posición" y que "nunca habrá un enfrentamiento entre estudiantes". Brian Gámez, que cursa el primer año de Historia y Marxismo Leninismo, defendió la "protesta pacífica", pero advierte contra las que puedan degenerar en un acto "vandálico". jb/rd/mar/ad