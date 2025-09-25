Universo pop de la Comic-Con de San Diego aterriza en España con Arnold Schwarzenegger

La ciudad española de Málaga acoge desde este jueves y hasta el domingo la primera edición fuera de Estados Unidos de la Comic-Con de San Diego, la gran convención de la cultura pop del mundo, con Arnold Schwarzenegger como atracción principal.

Al igual que en la ciudad californiana, en la urbe andaluza se esperan presentaciones de películas taquilleras, figuras destacadas del mundo del cómic y de los videojuegos, así como miles de personas vestidas de sus personajes favoritos.

En el evento, "un momento único para los fans del entretenimiento y la cultura pop de Europa", según sus organizadores, los aficionados podrán ver a Arnold Schwarzenegger, Gwendoline Christie ("Juego de tronos" y "La Guerra de las Galaxias") y Luke Evans ("El Hobbit" y La Bella y la Bestia").

La organización espera recibir a más de 100.000 fans tanto españoles como internacionales en los cuatro días de la convención, que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Esta cifra no es muy inferior a las 130.000 personas que atrae la Comic-Con en San Diego.

"La esencia es la misma. Compartimos ADN, de alguna manera somos iguales" a San Diego pero en Málaga hay "un proceso de integración" del talento local, explicó al diario Sur Javier Barberá, director ejecutivo de la Comic-Con de Málaga al compararla con la estadounidense.

Así, además de los invitados internacionales, en la convención participarán españoles como el ilustrador Óscar Giménez y el actor Pedro Alonso, quien dio vida a Berlín en "La Casa de Papel" y en la serie derivada basada en ese personaje.

La idea es que la edición en la ciudad andaluza sea anual, afirmó Barberá.

En total, los visitantes podrán disfrutar de "300 horas de contenido único, no repetido, que recoge lo mejor -y a los mejores- de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, 'gaming'", explicó la organización.

Los dos estrenos de cine más esperados que se presentarán en Málaga son "Tron: Ares" y "Predator Badlands", agregó.

