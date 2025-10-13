Uno de cada cinco españoles considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos para el país

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Uno de cada cinco ciudadanos (el 21,3%) considera que los 40 años que duró la dictadura franquista fueron "buenos o muy buenos" para España, según los datos del Barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicados este lunes.

En concreto, un 16,8% considera 'buenos' esos años y un 4,5% incluso los califica de 'muy buenos', aunque son mayoría quienes tienen un juicio negativo de la dictadura: un 26,4% los valora como 'malos' y un 39,1% como 'muy malos'. Luego hay otro 6,1% que los juzga 'regulares' y un 7,2% que no sabe o no contesta.

Con motivo del próximo 50 aniversario de la muerte del dictador Franco el 20 de noviembre, el estudio del CIS incluye también una pregunta sobre la valoración del actual régimen democrático en comparación con la dictadura.

Aquí la valoración es más rotunda y tres de cada cuatro encuestados tienen claro que prefieren la democracia: un 74,6% de los españoles opina que la democracia es mejor o mucho mejor que el franquismo, frente a un 17,3% que la considera peor o mucho peor, y un 4,4% que cree que es igual. También hubo un 3,7% que no sabe o no quiso contestar a la pregunta.