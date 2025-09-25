Uno de los líderes de Haití dice que su país está en guerra con las pandillas y pide ayuda al mundo

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Uno de los líderes de Haití pidió el jueves al mundo que ayude a su atribulado país caribeño a luchar contra lo que él caracterizó como una guerra contra la implacable violencia de las pandillas y el hambre generalizada.

Laurent Saint-Cyr, jefe del consejo presidencial de transición de Haití, se dirigió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, diciendo que se necesitaba una acción inmediata porque la gente estaba muriendo diariamente en todo Haití.

"A solo cuatro horas de vuelo desde aquí, se está desarrollando una tragedia humana", afirmó. "Cada día, vidas inocentes se extinguen... Enteros vecindarios están desapareciendo".

"Es importante decir esto: Haití está experimentando una guerra, una guerra entre criminales que quieren imponer la violencia como orden social y una población armada que lucha por la dignidad humana y la libertad", expresó Saint-Cyr.

La violencia entre las pandillas del país y la policía, así como con grupos de autodefensas, ha dejado más de 3100 personas muertas de enero a junio, con otras 1189 heridas, según la ONU.

El caos ha desplazado a más de 1,3 millones de personas en todo Haití en los últimos años, mientras que más de la mitad de los casi 12 millones de habitantes probablemente experimentarán hambre severa durante la primera mitad del año.

Los refugiados se asientan donde pueden, como el refugio encontrado por Kettia Jean Charles y su familia en el área de bajos ingresos de Delmas 31 en la capital, Puerto Príncipe. Ya no es tan seguro como solía ser, pero sigue siendo un refugio en comparación con el vecindario de Solino, donde ella tenía un salón de belleza, ahora un pueblo fantasma después de que los pandilleros expulsaron a la mayoría de los locales restantes en noviembre.

"Solía dormir en una cama, tenía mi propio negocio y mis hijos iban a la escuela. Ahora, estoy viviendo esta vida catastrófica", relató Charles.

Charles, de 34 años, tiene al menos siete meses de embarazo —no está segura de cuántas semanas exactamente— y vive con su esposo y tres hijos en una casa hecha de cuatro láminas de plástico con una lona como techo. Recibe algo de ayuda de familiares cercanos y la familia lucha por las sobras de comida proporcionadas en el refugio.

"Estoy pidiendo ayuda para poder salir de esta situación", declaró Charles mientras se secaba las lágrimas.

“Desde que llegué aquí, ha sido muy humillante porque no tengo dinero, así que tengo que mendigar”.

El año pasado, una misión respaldada por la ONU y liderada por policías kenianos lanzó operaciones en Haití destinadas a ayudar a la policía local a luchar contra las pandillas.

Pero ha pasado más de un año, y la misión todavía tiene menos de 1000 efectivos, muy por debajo de los 2500 previstos, y unos US$112 millones en su fondo fiduciario, aproximadamente el 14% de los US$800 millones estimados necesarios al año.

Estados Unidos y Panamá han instado al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar una nueva fuerza de 5550 efectivos en Haití, una propuesta respaldada por Saint-Cyr.

“Es crucial movilizar una fuerza robusta con un mandato claro y con recursos materiales, logísticos y financieros adecuados”, manifestó.

En el vecindario de Solino, que alguna vez prosperó y tenía varias tiendas, negocios e incluso una clínica de salud, las pandillas se llevaron todo lo que pudieron, incluyendo cableado eléctrico, inodoros y luminarias. Casi todas las casas ahora tienen paredes chamuscadas y llenas de balas.

“Ahora lo único que quiero es salir de este campamento para que mis hijos puedan ir a la escuela y contribuir a la sociedad”, indicó Charles.

Coto reportó desde San Juan, Puerto Rico. El videoperiodista Pierre-Richard Luxama contribuyó desde Puerto Príncipe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.