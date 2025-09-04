MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Lo que parece una cima escarpada e iluminada por estrellas es en realidad una nube de polvo cósmico devorada por los vientos abrasadores y la radiación de estrellas masivas y jóvenes cercanas. Llamado Pismis 24, este joven cúmulo estelar captado aquí por el telescopio espacial James Webb se encuentra en el núcleo de la cercana Nebulosa de la Langosta, a unos 5500 años luz de la Tierra, en la constelación de Escorpio, informa en un comunicado la ESA, que opera el telescopio con la NASA y la CSA canadiense.

Hogar de una vibrante guardería estelar y uno de los lugares más cercanos de nacimiento de estrellas masivas, Pismis 24 ofrece una visión excepcional de las estrellas grandes y masivas. Esta región es uno de los mejores lugares para explorar las propiedades de las estrellas jóvenes y calientes y su evolución. En el corazón de este brillante cúmulo se encuentra el brillante Pismis 24-1. Se encuentra en el centro de un grupo de estrellas sobre los picos anaranjados dentados, y la aguja más alta apunta directamente hacia él. Pismis 24-1 aparece como una gigantesca estrella única, y en su momento se consideró la estrella más masiva conocida. Desde entonces, los científicos han descubierto que está compuesta por al menos dos estrellas, aunque no se pueden distinguir en esta imagen. Con 74 y 66 masas solares, respectivamente, las dos estrellas conocidas siguen estando entre las más masivas y luminosas jamás observadas.

MILES DE ESTRELLAS CON FORMA DE JOYA

Captada en luz infrarroja por la NIRCam (Cámara de Infrarrojo Cercano) del Webb, esta imagen revela miles de estrellas con forma de joya, de diversos tamaños y colores. Las más grandes y brillantes, con sus picos de difracción de seis puntas, son las estrellas más masivas del cúmulo. Cientos o miles de estrellas más pequeñas del cúmulo aparecen en blanco, amarillo o rojo, según su tipo estelar y la cantidad de polvo que las envuelve. El Webb también nos muestra decenas de miles de estrellas tras el cúmulo que forman parte de la Vía Láctea.

Estrellas jóvenes y supercalientes (algunas con temperaturas casi 8 veces superiores a la del Sol) emiten una radiación abrasadora y vientos devastadores que excavan una cavidad en la pared de la nebulosa incubadora de estrellas. Esta nebulosa se extiende mucho más allá del campo de visión de NIRCam. Solo pequeñas porciones son visibles en la parte inferior y superior derecha de la imagen. Espirales de gas caliente e ionizado fluyen desde las crestas de la nebulosa, y tenues velos de gas y polvo, iluminados por la luz estelar, flotan alrededor de sus imponentes picos.

CABEN MÁS DE 200 SISTEMAS SOLARES

Impresionantes agujas sobresalen de la brillante pared de gas, resistiendo la incesante radiación y los vientos. Son como dedos que apuntan hacia las estrellas jóvenes y calientes que las han esculpido. Las intensas fuerzas que moldean y comprimen estas agujas provocan la formación de nuevas estrellas en su interior.

La aguja más alta se extiende unos 5,4 años luz desde su punta hasta la parte inferior de la imagen. Más de 200 de nuestros sistemas solares, hasta la órbita de Neptuno, podrían caber en el ancho de su extremo, que es de 0,14 años luz. En esta imagen, el color cian indica hidrógeno caliente o ionizado, calentado por las estrellas jóvenes masivas. Las moléculas de polvo similares al humo aquí en la Tierra están representadas en naranja. El rojo significa hidrógeno molecular más frío y denso. Cuanto más oscuro sea el rojo, más denso es el gas. El negro representa el gas más denso, que no emite luz. Las tenues características blancas son polvo y gas que dispersan la luz estelar.