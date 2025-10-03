Uno de los mayores criminales de Ecuador fue recapturado en Colombia

El jefe de una de las principales bandas criminales de Ecuador, por quien el gobierno ofrecía US$1 millón tras su fuga de una cárcel hace cuatro meses, fue recapturado en Colombia, anunció el jueves el presidente Daniel Noboa.

Rolando Gómez, alias Fede, considerado líder de Los Águilas, uno de los brazos armados de la poderosa banda Los Choneros, fue detenido en Medellín, informaron autoridades ecuatorianas.

"Fue localizado en un barrio de esa ciudad con una cédula ecuatoriana y con otra identidad en la que constaba como Eder Alberto Estacio Gómez", dijo en X el ministro de Interior ecuatoriano, John Reimberg.

Noboa celebró la noticia.

"Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias", afirmó el presidente en un mensaje en X acompañado de una fotografía sin camiseta de Gómez, que deja ver su torso cubierto por un gran tatuaje.

Gómez, de 39 años, fue arrestado en enero durante una operación policial, pero se fugó en junio de una penitenciaría del puerto de Guayaquil (suroeste) vestido de militar, según medios locales, cuando el sistema carcelario de Ecuador está bajo control de las Fuerzas Armadas.

Según la policía colombiana, el fugitivo ecuatoriano se encontraba en Medellín "buscando alianzas" con narcos "locales e internacionales" para extender sus redes de tráfico de droga y "establecer nuevas rutas".

Se presume que el grupo Los Águilas, como la mayoría de las agrupaciones criminales de Ecuador, está aliado con cárteles mexicanos, de países balcánicos y guerrillas colombianas.

Los criminales "no tendrán lugar dónde esconderse y se quedarán donde deben estar: tras las rejas", aseguró Reimberg.

Noboa declaró en 2024 al país en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Ecuador, uno de los países más violentos de Latinoamérica, registró el primer semestre del año más de 4600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo de 2024.

sp/lv/ad