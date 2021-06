Uno de los policías del Capitolio denuncia "torturas" en el asalto y reclama una "investigación independiente"

El agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos Michael Fanone ha denunciado haber sufrido "torturas" durante el asalto del 6 enero por parte de los simpatizantes de Donald Trump y ha pedido a las autoridades que lleven a cabo una "investigación independiente" para depurar responsabilidades.

Fanone, quien es uno de los agentes a los que las cámaras de seguridad captó siendo agredido por la turba, ha relatado para la cadena CBS que aquel día "se desató un infierno" y que "lo siguiente" que recuerda es encontrarse en una "batalla cuerpo a cuerpo".

"Me torturaron. Me golpearon. Me golpearon con una pistola Taser en la base de mi cráneo. Yo no representaba ninguna amenaza", ha dicho Fanone, quien tuvo que ser atendido por un leve infarto y una conmoción cerebral.

Fanone ha manifestado sentirse decepcionado por algunos de los congresistas a los que intentaba proteger desde su puesto de trabajo y ha contado que entre los compañeros hay un "abrumador sentimiento de abandono", después de comprobar cómo las iniciativas del Partido Demócrata para investigar lo ocurrido han sido tumbadas por los republicanos.

La semana pasada, una veintena de republicanos de la Cámara de representantes votaron en contra de un proyecto de ley con el que Fanone y el resto de agentes que estuvieron de servicio aquel día recibirían la mayor distinción del Congreso por su labor durante los disturbios.

"Las preguntas que tengo son, ¿en qué medida, si es que hubo alguna, se involucraron nuestros líderes políticos en los hechos del 6 de enero? Si hubo participación de miembros del Congreso, de su personal, me gustaría saber eso", ha dicho Fanone, quien ha contado que está intentado reunirse con los congresistas republicanos que han minimizado el ataque.

"Como estadounidense, creo firmemente en un sistema bipartidista. En este momento, uno de esos partidos tiene cáncer, y tenemos que eliminarlo, y hasta que lo hagamos, no podremos avanzar como nación", ha expresado.

Partidarios de Trump asaltaron el Capitolio cuando el Congreso celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Donald Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.

Europa Press

