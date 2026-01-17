Unos 10.000 soldados desplegados en Ecuador para combatir el narcotráfico

Según se informó, el gobierno del presidente conservador Daniel Noboa está decidido a combatir con mano dura a las numerosas bandas, en un momento en que la nación sudamericana registra un número récord de asesinatos y otros delitos.

Cientos de militares de fuerzas especiales llegaron al aeropuerto de Guayaquil para "fortalecer los operativos de seguridad" en las vecinas provincias de Guayas (la capital, Guayaquil), Manabí y Los Ríos, informó a la prensa el general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Mario Bedoya.

La guerra entre bandas de narcotraficantes vinculadas con cárteles internacionales se intensificó recientemente.

Ecuador fue un país pacífico hasta hace una década, pero se convirtió en el más violento de la región, con 52 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, uno cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

Vuelos con personal militar también aterrizaron en Manta, un puerto importante del país, que registró altos niveles de violencia, dijo Bedoya. (ANSA).