Unos 200 docentes cortan la Via Augusta de Barcelona para pedir negociar sus condiciones laborales

Unos 200 docentes cortan la Vía Augusta de Barcelona para pedir negociar sus condiciones laborales

BARCELONA, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Unos 200 docentes catalanes, según la Guàrdia Urbana, han cortado este lunes la Via Augusta de Barcelona entre las 16.30 horas y las 17.00 horas para reclamar a la Conselleria de Educación de la Generalitat negociar unas mejores condiciones laborales.

Los docentes, convocados por los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO. Educació CGT Ensenyament y UGT, han cortado la Via Augusta a la altura de la sede de la Conselleria de Educación, edificio frente al que también se han concentrado.

Los docentes han gritado consignas como "Basta de precariedad" y "Viva la lucha de la clase obrera" y llevaban carteles en los que se leían frases como "Vulneración de contrato" y "Basta de mentiras".

