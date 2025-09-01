Unos 200 docentes cortan la Via Augusta de Barcelona para pedir negociar sus condiciones laborales

BARCELONA, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Unos 200 docentes catalanes, según la Guàrdia Urbana, han cortado este lunes la Via Augusta de Barcelona entre las 16.30 horas y las 17.00 horas para reclamar a la Conselleria de Educación de la Generalitat negociar unas mejores condiciones laborales.

Los docentes, convocados por los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO. Educació CGT Ensenyament y UGT, han cortado la Via Augusta a la altura de la sede de la Conselleria de Educación, edificio frente al que también se han concentrado.

Los docentes han gritado consignas como "Basta de precariedad" y "Viva la lucha de la clase obrera" y llevaban carteles en los que se leían frases como "Vulneración de contrato" y "Basta de mentiras".