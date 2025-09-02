Unos 2000 soldados norcoreanos han muerto luchando por Rusia, según inteligencia surcoreana

La agencia de inteligencia de Corea del Sur calcula que alrededor de 2000 soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en su campaña contra Ucrania han muerto, informó el martes un legislador surcoreano.

Según el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI), en abril "el número de fallecidos en la guerra era de al menos 600, pero basados en nuevas evaluaciones, ahora calcula la cifra en unos 2000", declaró a periodistas el diputado Lee Seong-kweun tras recibir un informe del organismo.

Las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales aseguran que Corea del Norte envió más de 10.000 soldados a Rusia en 2024, principalmente a la región de Kursk, junto con artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Según Lee, el SNI cree que Pyongyang planea desplegar otros 6000 militares e ingenieros en Rusia y que alrededor de un millar ya llegó.

"Se estima que, del reciente tercer plan de despliegue de 6000 soldados, alrededor de mil ingenieros de combate han llegado a Rusia", dijo el diputado.

A principios de este año, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Corea del Norte enviaría expertos en construcción y desminadores a la región de Kursk.

Corea del Norte confirmó que había desplegado tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania en abril y admitió que sus soldados habían muerto en combate.

Desde entonces, el líder norcoreano, Kim Jong Un, se ha reunido con las familias de los militares muertos y les ha ofrecido sus condolencias por su "insoportable dolor".

Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo militar el año pasado, que incluye una cláusula de defensa mutua, durante una visita excepcional del presidente ruso, Vladimir Putin, a Corea del Norte.

kjk/mas/arm/pc