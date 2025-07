Unos 250 efectivos terrestres y aéreos trabajan en Mombeltrán, que sigue confinado y con la N-502 cortada

Ávila, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Unos 250 efectivos terrestres y aéreos trabajan en las labores de control y extinción del incendio que se inició a las 23 horas de este lunes en Cuevas del Valle y que las rachas de viento, frecuentes en la zona, provocó que se haya decretado el índice de gravedad potencial (IGR) 2 por la cercanía con la localidad de Mombeltrán, que permanece confinado. Según ha explicado el jefe de jornada, Álvaro Gómez, el incendio se produjo a las 23 horas de la pasada noche y los "vientos fuertes que son frecuentes en la zona" favorecieron la propagación de las llamas" y el fuego de momento no se ha podido controlar. Por su parte, el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha explicado que el Cecopi se ha reunido a primera hora de este martes para analizar la situación actual que ha llevado a confinar a los vecinos de Mombeltran y también a cortar la carretera Nacional que atraviesa el municipio. El incendio "ha evolucionado muy rápido" y ha mantenido activo todo su perímetro hasta esta mañana, donde actualmente trabajan en la zona más de 250 efectivos, entre cuadrillas terrestres, maquinaria pesada, autobombas, técnicos medioambientales y medios aéreos. Asimismo, Hernández ha subrayado que pese a que durante la noche no han podido actuar los medios aéreos, el despliegue terrestre ha evitado que el fuego afectara al casco urbano y a los bienes no forestales. "Gracias al esfuerzo de los profesionales en condiciones muy difíciles, hoy tenemos la posibilidad de perimetrar el incendio con la ayuda de los medios aéreos, aunque queda mucho trabajo por delante", ha añadido.

