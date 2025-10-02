Unos 4000 estudiantes marchan en Madrid en apoyo a Palestina y piden "actos" al Gobierno: "Basta ya de palabrería"

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Unos 4000 estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria --según cifras de Delegación de Gobierno-- se han manifestado este jueves en Madrid a favor del pueblo palestino, a iniciativa del Sindicato de Estudiantes, que ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema: ¡Paremos el genocidio, huelga general! "Basta ya de palabrería, necesitamos actos ya", ha señalado en declaraciones a Europa Press una de las portavoces del Sindicato de Estudiantes, Coral LaTorre, en referencia a la posición del Gobierno español con respecto a lo que sucede en Gaza.

Así, ha explicado que han convocado este tipo de actos en "40 ciudades" españolas en apoyo a la Global Sumud Flotilla (GSF), cuyos barcos fueron interceptados ayer por Israel mientras se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria. En este contexto, ha recalcado que van a hacer "responsables" de lo que les pase a los integrantes no sólo "al régimen sionista de (Benjamin) Netanyahu", sino a los gobiernos europeos.

También ha criticado que el Ejecutivo español lanza "muchos mensajes" con respecto a Gaza, pero luego no decreta "realmente" el embargo de armas a Israel ni rompe las relaciones diplomáticas con el país. Asimismo, ha criticado la "enorme cobardía" que a su juicio ha demostrado con la llamada 'Flotilla de la Libertad' al "mandar un barco para pedirles que vuelvan a casa" en vez de para "protegerles".

A su vez, ha querido lanzar "un mensaje a los genocidas", que parece que quieren "coronar el genocidio y quedar exculpados". Así se ha referido a polémicas como el vídeo generado por inteligencia artificial (IA) que el presidente estadounidense, Donald Trump, compartió en febrero de este año para mostrar su plan de reconstrucción de Gaza, convertida en un 'resort'. "No les vamos a dar tregua (hasta que estos planes acaben)", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que han convocado una nueva huelga general estudiantil el próximo 15 de octubre, coincidiendo con los paros contra la guerra en Gaza convocados por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT). "Como en Italia, lo que hay que hay que hacer es pararlo todo", ha recalcado.

Ante los manifestantes al final de la manifestación, Coral ha pedido la libertad "inmediata" de los miembros de la GSF y ha censurado el plan de paz de Trump para Gaza. Además, ha repetido la crítica contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha oído de manera recurrente durante la manifestación: "Mientras Ayuso se posiciona con los genocidas, nosotras estamos en el lado correcto de la historia".

Al Gobierno lo ha tildado de "hipócrita" y "cómplice" y ha denunciado "que no haya movido un dedo por los palestinos". "Cada una de nosotras y nosotros hemos hecho más por el pueblo palestino que los gobiernos en dos años", ha lamentado.

La manifestación, que ha recorrido las calles de Atocha a la Puerta del Sol desde las 12:00 hasta las 14:15, ha acabado con un minuto de silencio por todos los asesinados "por el sionismo criminal" seguidos de gritos de '¡Viva Palestina Libre!". "LA FLOTILLA NO SE TOCA" Uno de los temas recurrentes en los gritos durante la manifestación ha sido consignas en favor de la Global Sumud Flotilla (GSF). "¡Si tocan la Flotilla, nos tocan a todos!". Una represente del grupo de movilización en Madrid de la Flotilla de la Libertad, Juliana (67), ha agradecido la presencia de "toda esta peña joven" en la manifestación. A su vez, ha transmitido el agradecimiento de los miembros de la flotilla detenidos, así como de sus familias y de "los compañeros y compañeras que están en los barcos y siguen intentando" llegar a Gaza. En declaraciones a Europa Press, Juliana ha señalado que en su opinión los integrantes de la Flotilla "sabían perfectamente que existía el riesgo" de acabar detenidos. A su vez, ha calificado como "débil" la posición del Gobierno español. La organización ha convocado a las 19:00 otra manifestación, esta vez en la Plaza de la Provincia, para "seguir poniendo los ojos sobre Gaza". "SI LO HICIMOS CON UCRANIA, ¿CÓMO NO LO VAMOS A HACER CON GAZA?" Una de las portavoces de la plataforma 'Marea Palestina-La educación contra el genocidio', ha agradecido la presencia de los alumnos en la concentración. "¡Estamos con vosotros en la misma lucha y no vamos a parar hasta que esto no pare!", ha gritado entre aplausos de los jóvenes. A su vez, ha recordado que para mañana hay convocados paros de dos horas en los centros escolares. En declaraciones a Europa Press, ha transmitido su esperanza de que estos paros tengan seguimiento por parte de los docentes. Marea Palestina alertó de que varios centros educativos de la Comunidad de Madrid han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso negó la instrucción, pero recordó que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos". Preguntada al respecto, la portavoz ha recalcado que desde la organización no entienden por qué ha habido este "acoso y derribo" contra profesores que quieren "llevar a las aulas los Derechos Humanos (DDHH)". "Lo hemos hecho con Ucrania, no sé por qué no lo vamos a hacer con Gaza", ha subrayado. "EL SIONISMO NO PASARÁ" Los participantes han vestido kufiyas palestinas y han enarbolado banderas de Palestina y carteles con la palabra 'Paz' y lemas como 'El sionismo no pasará'. A lo largo del camino hasta la Puerta del Sol han criticado a Ayuso y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida con consignas como '¡Ayuso, sionista, estás en nuestra lista!' y '¡Ayuso, Almeida, iros a la mierda!'. A su vez, también ha recibido gritos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le han preguntado cuántos "niños tienen que morir" para cortar relaciones con Israel. De forma paralela, los manifestantes también han clamado en contra del líder de Vox al grito de '¡Abascal, hijo de puta!". Una de las manifestantes es Zainib (19), que lleva el rojo, negro y verde pintado en la cara. Esta joven es estudiante de grado medio y viene de Pakistán. En declaraciones a Europa Press, ha dicho que le parece "muy bien" ver esta manifestación en Madrid y ha transmitido su esperanza de ver actos similares en otras partes de Europa. Aya (21) se ha unido a la manifestación "para defender el derecho que no se le está dando a Palestina". "Llevan desde 1948 sufriendo un genocidio a manos de un Estado sionista y patrocinado por Estados Unidos (EE. UU.) al que le da igual lo que pueda pasar por estas personas", ha lamentado. En declaraciones a Europa Press, ha señalado que la posición de España con la 'Flotilla de la Libertad' le ha parecido "muy poco valiente". En líneas más generales, cree que el Gobierno llega "tarde" y sigue sin hacer lo "suficiente" con Israel. De cara a lo que pueda pasar, ha transmitido su esperanza de que España corte "relaciones militares" con Israel y que se declare un alto al fuego.