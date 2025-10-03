LA NACION

Unos 49ers plagados de lesiones superan a Rams 26-23 en tiempo extra

Unos 49ers plagados de lesiones superan a Rams 26-23 en tiempo extra
INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Eddy Piñeiro convirtió un gol de campo de 41 yardas en tiempo extra antes de que la defensa de San Francisco detuviera a Kyren Williams en cuarta oportunidad con 3:36 minutos por jugar, y unos 49ers plagados de lesiones se las ingeniaron para conseguir un electrizante triunfo por 26-23 sobre los Rams de Los Ángeles.

Mac Jones lanzó para 342 yardas y dos touchdowns por los 49ers (4-1), quienes ganaron en prórroga después de un frenético cuarto periodo que incluyó un gol de campo de 59 yardas de Piñeiro, que desempató el duelo con 2:52 restantes.

Vino luego un balón suelto de Williams frente a la zona prometida y un gol de campo de 48 yardas de Joshua Karty que volvió a igualar el marcador por los Rams (3-2) con dos segundos por jugar.

Los Rams entregaron el balón a San Francisco para comenzar el tiempo extra, y Jones avanzó para preparar el tercer gol de campo de Piñeiro con 5:51 restantes.

Los Ángeles avanzó por el campo, y enfrentando una cuarta y uno en la yarda 11 de San Francisco, el entrenador Sean McVay decidió arriesgarse. Marques Sigle y Deommodore Lenoir frenaron a Williams muy lejos del punto que hubiera significado el primero y 10.

Matthew Stafford pasó para 389 yardas y tres touchdowns por los Rams.

