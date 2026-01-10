Unos 60 detenidos en Nicaragua por manifestarse a favor de la captura de Maduro (ONG y prensa en el exilio)

Al menos 60 personas han sido detenidas en Nicaragua por celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, informaron este viernes una oenegé y la prensa en el exilio.

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, son aliados incondicionales de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas el sábado pasado y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.

Desde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han registrado "al menos 60 detenciones arbitrarias", señaló en X la organización Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.