Unos 7.700 muertos y desaparecidos en las rutas migratorias en 2025 (OIM)

Al menos 7.667 personas murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en 2025, un 16,7% menos que el año anterior, aunque la cifra es probablemente subestimada, indicó el jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los datos muestran "la magnitud mundial persistente de la crisis", considera la OIM, que pidió "el desmantelamiento de las redes de traficantes de personas que explotan a los migrantes y ponen vidas en peligro".

"Cuando las vías seguras son inaccesibles, las personas se ven obligadas a emprender viajes peligrosos y quedan en manos de traficantes", lamentó Amy Pope, directora general de la organización, citada en el comunicado.

La disminución del número de muertos, que había alcanzado 9.200 en 2024, se explica por la baja del número de personas que emprendieron rutas migratorias irregulares, "especialmente en las Américas".

Pero según la agencia de la ONU, la baja se explica también por "el acceso limitado a la información y las reducciones presupuestales que impiden a los actores humanitarios registrar las muertes de migrantes en los principales ejes de migración".

En 2025, las travesías marítimas fueron las más mortíferas: al menos 2.108 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo y 1.047 muertes o desaparicioness fueron registradas en la vía de que va del África de oeste al Atlántico en dirección de las islas Canarias.

En 2026, la OIM ya registró en el Mediterráneo un "número sin precedentes de muertes de migrantes" en los dos primeros meses del año, con 606 muertes registradas hasta el 24 de febrero.