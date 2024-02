El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) Sebastian Coe criticó este jueves los 'Enhanced Games', un proyecto para organizar una competición multideportiva con dopaje autorizado, señalando que se trata de "tonterías" y que los atletas "tan estúpidos" que participen serán "suspendidos".

"Son tonterías", declaró en rueda de prensa, en la víspera del comienzo del Mundial de atletismo en sala que arrancan el viernes en Glasgow, Escocia. "No es algo que me quite el sueño".

"El único mensaje al respecto es que si alguien es tan estúpido como para querer participar, será suspendido y por mucho tiempo de nuestro deporte", añadió el británico.

Apoyados por inversores en capitales de riesgo, los 'Enhanced Games' (Juegos Mejorados), cuya fecha y lugar todavía no han sido anunciados, deberían abarcar cinco categorías de deportes (atletismo, natación, gimnasia, fuerza y combate). Ningún control antidopaje tendrá lugar, autorizando a los participantes a recurrir a sustancias prohibidas.

Durante una entrevista a la BBC, Aron D'Souza, hombre de negocios australiano en el origen del proyecto ahora apodado 'Juegos bajo esteroides', afirmó que centenares de deportistas habían manifestado su interés.

Por su parte, la Agencia Mundial Antidopaje valoró que se trataba "de un concepto peligroso e irresponsable".

