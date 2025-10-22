Unos resultados mediocres hacen bajar a las acciones europeas; L'Oréal y Hermès caen

(.)

Por Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

22 oct (Reuters) - Las acciones europeas cerraron con pérdidas el miércoles, tras dos sesiones de alzas, debido a que una serie de resultados mediocres de grandes empresas, como el gigante francés de la cosmética L'Oréal y el fabricante de bolsos Birkin, Hermès, pesaron en el ánimo de los inversores.

* El índice continental STOXX 600 cerró con una caída del 0,2%. Los principales índices nacionales terminaron la sesión con tendencias dispares, con el DAX alemán perdiendo un 0,7%, mientras que el IBEX español subió un 0,1%.

* Los valores tecnológicos lastraron fuertemente al índice de referencia europeo, con una caída del 1,4%. Los relacionados con los semiconductores, entre ellos ASM International, ASML y STMicroelectronics cayeron tras la sombría actualización trimestral de su par estadounidense Texas Instruments.

* L'Oreal cayó un 6,7% después de que la empresa anunció unas ventas en el tercer trimestre inferiores a las previstas, y Hermès perdió un 2,3% después de que sus perspectivas de una ligera mejora en China no entusiasmaron a los inversores.

* Ambos valores lastraron el sector de artículos personales y para el hogar, mientras que el índice más amplio del lujo bajó un 1,2%.

* En el lado opuesto, los valores energéticos fueron los que más impulsaron al mercado, con una subida del 0,7%, tras el avance del 2% de los precios del petróleo.

* El índice londinense FTSE 100 superó a sus pares con una subida del 0,9%, tras conocerse que la inflación británica y una medida subyacente clave del crecimiento de los precios se mantuvieron estables en septiembre.

* Este dato fortaleció las expectativas de que el Banco de Inglaterra recorte las tasas de interés antes de finales de año. La mayoría de los constructores de viviendas británicos y los valores inmobiliarios subieron, entre los que anotaron una mayor alza en el STOXX 600.

* Las empresas de defensa, que treparon al conocerse que la cumbre prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso había quedado en suspenso, recortaron ganancias y el índice más amplio invirtió el rumbo para cerrar un 1,1% a la baja.

* La próxima semana, las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos estarán en el radar, en medio de un cierre del gobierno estadounidense en un momento en que los mercados se centran en los datos de empleo para calibrar la trayectoria de la política monetaria de la Fed. (Reporte de Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)