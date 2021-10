Unzué inspira a Osasuna: "Si tenéis un mal día, acordaos de mí y pensad que sois unos privilegiados"

El exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué ha regresado a Tajonar, el lugar entrenamiento de Osasuna y donde él se ejercitó como jugador durante varias temporadas, para ofrecer un mensaje de optimismo a los futbolistas del cuadro rojillo, a los que invitó a "disfrutar de la vida" como él, a pesar de sufrir una enfermedad sin cura como la ELA.

"No quiero que la charla que tengamos quede como algo triste. Lo que transmito es precisamente lo contrario, que a pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida y sin cura, hay muchos motivos para disfrutar de la vida", señaló el navarro en un vídeo publicado por el club pamplonés.

En una bonita charla, el expreparador del FC Barcelona, el RC Celta o el Girona les quiso transmitir "dos sugerencias, una petición y un deseo". "La primera de las sugerencias es animaros a que si algún día tenéis una debilidad o un problema importante que no sois capaces de solucionar lo hagáis saber a alguien. En mi generación, parecía que los hombres no se podían quejar, pero si no te quejas, ¿cómo cojones te van a ayudar? Hay mucha gente a nuestro alrededor que nos quiere echar una mano. Es algo que yo he sufrido en algún momento y os animo a que lo hagáis", manifestó.

"La segunda sugerencia es que seáis valientes y atrevidos. A mí me da mucha tranquilidad mirar atrás y ver que cuando he querido hacer algo, proyectos o ilusiones, me he tirado a la piscina. Eso me ayuda a llevar la enfermedad. Uno está mucho más tranquilo cuando mira atrás y ve que lo intentó", prosiguió el exjugador de Osasuna (1986-88 y 2001-03).

También les pidió que sean conscientes de que son unos "privilegiados" porque se dedican a lo que les apasiona y, sobre todo, porque gozan de salud. "En el momento que aparezca, y espero que tarde mucho, una derrota, un mal día, un momento en el que no sale nada, espero que os acordéis de mí, de un tío que hace cuatro días estaba jugando como vosotros, que hace dos estaba entrenando y que hoy está en una silla de ruedas. No quiero que os acordéis como algo triste, sino con el objetivo de que ese pensamiento os sirva para pensar que esto merece la pena y que sois unos privilegiados. Tener salud, trabajar en algo que os gusta, es la hostia", subrayó.

Por último, les deseó poder lograr este domingo una victoria ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. "El deseo es que salgáis al entrenamiento, que lo disfrutéis como el mejor del mundo, y que mañana salga el plan tal y como lo tenéis planteado. Espero que podáis convertir la efectividad en puntos y venir de Villarreal con tres puntitos para disfrutar de vuestra gente querida", expresó, poniendo fin a su charla con un 'Aupa Osasuna'.