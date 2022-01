Unzué presenta bien arropado el Informe+ 'Vivir valELA pena'

El exportero y exentrenador de f√ļtbol Juan Carlos Unzu√© fue el gran protagonista este martes en Barcelona de la presentaci√≥n del reportaje 'Vivir valELA pena' de Movistar+, siendo el primer Informe+ de 2022 y que se emitir√° este jueves en #Vamos.

"Todo lo que he contado en el documental es verdad. Este reportaje es un homenaje a todas las personas que me quieren, es una forma de hacer saber que les quiero y que les necesito. Cuando no esté, quiero que me recordéis con esta sonrisa", reconoció el propio Unzué en rueda de prensa.

Unzu√©, en una presentaci√≥n que tuvo lugar en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona, estuvo acompa√Īado en una puesta de largo especial por excompa√Īeros como el seleccionador nacional, Luis Enrique Mart√≠nez, o los entrenadores de Manchester City y FC Barcelona, Pep Guardiola y Xavi Hern√°ndez.

Con esta cita Movistar+ rindió homenaje a la figura de Juan Carlos Unzué, que es la esencia de un reportaje que habla de su trayectoria, de cómo afronta la enfermedad de la Esclerosis Lateral amiotrófica (ELA) y cómo se puede sonreír a la vida a pesar de las dificultades.

Unzu√© fue diagnosticado de ELA en 2019, una enfermedad cuya supervivencia media oscila entre 3 y 5 a√Īos, seg√ļn cada paciente. En junio de 2020, Unzu√© ya anunci√≥ que 'fichaba' por el #TeamELA, integrado por los 4.000 casos de la enfermedad en territorio espa√Īol.